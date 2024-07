Dr. Silvia Coman, ‘farul’ bolnavilor de cancer, răpusă de nemiloasa maladie

A murit Silvia Coman, medicul care și-a dedicat viața ajutorării bolnavilor de cancer și care a fost toată viața sa un exemplu de civism. Silvia Coman era mamă, medic, navigator de pacienți si unul dintre cei mai activi voluntari pentru asociații care sprijină pacienți diagnosticați cu afecțiuni oncologice. Din păcate, tocmai această maladie a răpus-o, după ce cancerul a revenit pentru a treia oară.

”Medic, mamă a doi copii, frumoasă ca un înger – o frumusețe strălucitoare, și fizică, și sufletească – luptătoare curajoasă și iubitoare, dedicată 1000% celor care, aflați în fața unor diagnostice crunte, căutau îndrumare. Ghid pentru părinții copiilor grav bolnavi, prin hățișul sistemului medical și administrativ, adesea le făcea și educație medicală și le era și psiholog, deopotrivă. Zână bună, caldă, calmă, cu voce melodioasă, care când oferea explicații despre vreun diagnostic, procedură medicală sau investigație, parcă spunea o poveste, niciodată nu-i simțeai frica sau panica în voce, în privire – deși sigur că exista, mai ales că ea însăși era pacient oncologic: vreme de 8 ani s-a luptat cu un diagnostic foarte greu, cu recidive și metastaze, dar a continuat să strălucească și a transformat propria luptă cu boala într-o misiune de a ajuta alți pacienți oncologici“, a scris Asociația Magic pe pagina sa de Facebook.

Din 2016, Silvia era și pacient oncologic. A fost diagnosticata cu melanom malign, stadiul IIIA. In 2019 boala a progresat cu metastaze pulmonare. In luna mai 2022 melanomul a progresat din nou, cu metastaze cerebrale si extracerebrale. Silvia suferit o operație pe creier, radioterapie stereotactica repetata, a urmat un tratament cu ipilimumab și nivolumab, cu toate efectele lui adverse posibile. Dr. Silvia Coman, exemplu de responsabilitate și responsabilizare Nu mai puțin important, Dr. Silvia Coman a fost un exemplu de om cu un foarte dezvoltat simț civic. La alegerile din 2016, proaspăt diagnosticată oncologic și operată, cu un tub de dren în axilă, pe care trebuia să îl poarte vreo două săptămâni, și-a înfășurat tubul în jurul taliei, și-a pus cei mai largi pantaloni pe care îi avea, ca să poată ascunde punga, și s-a dus să voteze la alegerile locale.

„Omul care, dacă de la capătul lumii cineva îi cerea ajutorul, ajungea cumva la el și lupta să găsească soluții. Omul care, chiar și atunci când ea era cea vulnerabilă, tot tu îți luai puterea de la ea. Încercam mereu să o protejăm de poveștile grele, dar ne spunea că munca asta îi dă sens, că vrea să ajute și că asta va face, cât timp va putea. Și fix asta a făcut. Silvia a fost și va rămâne până la sfârșitul fiecăruia dintre noi, în sufletul și memoria tuturor celor care am cunoscut-o, un exemplu de putere și dăruire. Să ai un astfel de om prin preajmă este o lecție de viață trăită cu frumusețe și sens. Pentru care vom fi veșnic recunoscători și ne vom strădui să o onorăm în fiecare zi a vieților noastre. Astăzi, însă, doar plângem. Drum lin, zână bună. Plecarea ta ne lasă nu doar sărăciți de un om absolut extraordinar, ci și amputați de o bucată consistentă din inimi. Dar, dacă mai există ceva Dincolo, nu avem nicio îndoială că ne vei naviga și de-acolo de Sus, cu răbdare și blândețe, prin toată suferința și dorul pe care le-ai lăsat în urmă-ți”, se arată în mesajul transmis pe Facebook.

