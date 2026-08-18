Droguri camuflate în colete poștale cu destinația Israel, depistate la Aeroport

Două tentative de introducere în Republica Moldova a produselor cu efect psihotrop sunt documentate de ofițerii Serviciului Vamal.

Cazurile au fost înregistrate în timpul controlului de specialitate asupra a două colete poștale, expediate din Ucraina și având drept destinație Israel.

Astfel, autoritățile au depistat că, bunurile din interiorul trimiterilor poștale au fost declarate neautentic. În interiorul unui colet au fost depistate 350 de grame de ciuperci și 120 de comprimate, iar în cel de-al doilea colet se aflau un kg de ciuperci și 240 de comprimate, toate care conțin substanțe psihoactive.

Reamintim că, plantele sau preparatele care conțin substanțe cu efect psihotrop sunt interzise de a fi transmise peste frontiera vamală.

Drept urmare, bunurile au fost ridicate, iar cazurile sunt investigate în continuare de Serviciul Vamal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.