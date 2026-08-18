„Minciuni marca PAS.” Pavaloi, după ce Perciun a anunțat despre „renovarea unor grupe creșă din capitală cu 10 mil. lei”

Ministrul Educației, Dan Perciun, a anunțat, ieri, că statul investește „peste 10 milioane de lei pentru renovarea și amenajarea grupelor de creșă” în patru grădinițe din Chișinău. De cealaltă parte, șeful adjunct al Direcției generale educație a Primăriei, Andrei Pavaloi, a venit cu câteva replici pentru oficial, menționând că, de fapt, ar fi vorba despre „grupele mici”, „proiectul respectiv a început încă în 2024 și în 2 ani au fost făcute doar niște dotări minime de mobilier și materiale didactice”, iar investiția „este din bani europeni și nu e a Guvernului”.

„Investim peste 10 milioane de lei pentru renovarea și amenajarea grupelor de creșă în grădinițele nr. 197, 103, 174 și 150 din Chișinău. Asta înseamnă locuri noi în instituțiile de educație timpurie pentru copiii de până la 3 ani și mai multe opțiuni pentru părinții care vor să revină la muncă.

În fiecare dintre cele patru grădinițe sunt prevăzute investiții de circa 2,27 milioane de lei. După renovare, instituțiile vor dispune de spații adaptate pentru copii mici, cu zone pentru activități, odihnă și igienă. Acestea vor fi organizate astfel încât copiii să se poată deplasa și desfășura activitățile zilnice în condiții de siguranță.

Echipa de proiect se află acum la etapa de evaluare a ofertelor pentru executarea lucrărilor. După finalizarea procedurilor, se va trece la renovarea propriu-zisă.

Grupele din Chișinău fac parte dintr-o investiție mai amplă: 15 grupe de creșă vor fi renovate în întreaga țară. Lucrările vor fi realizate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației” (EQIP), implementat de Ministerul Educației și Cercetării cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale.

În imaginile care însoțesc postarea puteți vedea planurile tehnice ale viitoarelor grupe de creșă și modul în care vor fi reorganizate spațiile în cele patru grădinițe.

Guvernul și-a asumat crearea a circa 5.000 de locuri noi în creșe până la sfârșitul anului 2027. Măsura face parte din Agenda de reforme aferentă Planului de Creștere și urmărește atât extinderea serviciilor pentru copiii de până la 3 ani, cât și facilitarea revenirii părinților pe piața muncii.

Instrumentul principal este Programul Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă”, gestionat cu implicarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ONDRL”, a scris într-o postare din 17 august ministrul Educației, Dan Perciun.

Astăzi, șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport (DGETS) a Primăriei Chișinău, Andrei Pavaloi, a venit cu câteva precizări și replici pentru ministrul Educației.

„Minciuni marca PAS.

Ieri, ministrul educației, a plasat o postare cu referire la 4 grupe care URMEAZĂ a fi reabilitate în 4 grădinițe din Chișinău.

Vreau să aduc câteva clarificări legate de postare.

1. Păcat ca un ministru responsabil de educatie nu cunoaște ca grupele de creșă sunt de la 0-2 ani și nu sunt în grădinițe, iar ce urmează să repare din bani europeni de fapt sunt grupe mici.

2. Ministrul se laudă în postare că în 4 ani urmează să reabiliteze patru grupe în timp ce primăria mun. Chișinău în ultimii 4 ani a redeschis peste 160 de grupe noi. Este un pic de diferență).

3. Proiectul respectiv a început încă în 2024 și iată ca după 2 ani de “efort” al ministerului au fost făcute doar niște dotări minime de mobilier și materiale didactice în aceste grupe. Și multiple ședințe…

4. Dl ministru uită să zică că, de fapt, această investiție este din bani europeni și nu e a Guvernului, dar și că urmează să raporteze despre realizarea proiectului la partenerii europeni pe acest segment. Și dacă deschidem câte 4 grupe în patru ani, atunci cele 5000 de locuri pe care și-a asumat responsabilitatea de a le deschide, ar trebui să le avem funcționale peste vreo zece ani, din păcate.

Poze: promisiuni MEC/realizări concrete”, a menționat Pavaloi.