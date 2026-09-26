Poliția a emis 15 ordine de restricție de urgență într-o singură zi

55 de sesizări privind violența în familie au fost înregistrate de poliție la 25 septembrie 2026, iar 15 ordine de restricție de urgență au fost emise în aceeași zi.

Poliția din Republica Moldova a recepționat, în data de 25 septembrie 2026, 55 de sesizări referitoare la cazuri de abuz între membrii familiei.

Pentru a preveni escaladarea conflictelor și a proteja persoanele aflate în pericol iminent, polițiștii au intervenit prompt și au aplicat măsuri restrictive imediate.

Potrivit informațiilor publicate de EA.md, fenomenul violenței domestice continuă să înregistreze cifre îngrijorătoare în țară.

Sursa: Redacția timpul.md