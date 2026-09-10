Drumuri întârziate și proiecte blocate: Berlinschii cere explicații de la Bolea

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a solicitat în plenul Legislativului audierea ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Parlamentarul spune că este nevoie de explicații privind proiectele de infrastructură rutieră, care sunt întârziate sau nu avansează.

În plen, Berlincschii a făcut referire la construcția drumului G39, care leagă localitățile Unchitești și Țipordei. Drumul are o lungime de aproximativ nouă kilometri, iar pentru construcția acestuia au fost alocate peste 140 de milioane de lei.

„Drumul urma să fie finalizat în luna octombrie a acestui an, deci nouă kilometri la care s-au alocat peste 140 de milioane, deja s-a prelungit încă cu un an de zile”, a declarat deputatul.

Alexandr Berlinschii a relatat și despre situația unor copii din localitate, care au fost nevoiți să se întoarcă de la școală pe jos: „Săptămâna trecută, 56 de copii au fost în pericol, ei s-au întors pe jos, dat fiind faptul că școala din Hârtop a fost închisă”.

Deputatul Partidului Nostru cere, de asemenea, informații despre proiectul drumului național R7, sectorul de ocolire a orașului Drochia. În acest context, Alexandr Berlinschii susține că despre proiect se discută de mai mult timp, însă lucrările nu avansează.

„Din mult timp se discută, dar nu vedem absolut nicio acțiune”, a declarat acesta.

Totodată, parlamentarul solicită un raport privind traseul R34 Hâncești–Leova–Cahul–Giurgiulești, inclusiv despre loturile aflate în execuție și sectoarele care urmează să fie reabilitate.

„Acest proiect este discutat de ani de zile”, a mai afirmat Alexandr Berlinschii.

Deputatul a cerut includerea audierii lui Vladimir Bolea pe ordinea de zi a Parlamentului, pentru ca ministrul să prezinte informații despre stadiul proiectelor, termenele de finalizare și motivele întârzierilor. Majoritatea PAS nu a susținut inițiativa.