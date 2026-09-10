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O femeie, lovită de trenul Chișinău–Kiev pe sectorul de cale ferată Strășeni–Călărași

Photo of Timpul.md Timpul.md10 septembrie 2026
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O femeie a fost lovită de un tren, care circula pe ruta Chișinău–Kiev, în seara zilei de 10 septembrie, pe sectorul de cale ferată Strășeni–Călărași.

Potrivit Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, incidentul s-a produs în jurul orei 20:40, la o trecere la nivel cu calea ferată, la kilometrul 1586, pichetul 1.

La fața locului au fost solicitate serviciile medicale de urgență și Poliția.

Deocamdată, nu au fost oferite informații despre starea femeii.

Circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de autorități.

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Photo of Timpul.md Timpul.md10 septembrie 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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