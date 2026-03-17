Dumitru Vartic depune plângere la Poliție pentru defăimare: Solicit respect

Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești care a murit pe 3 martie 2026 după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău, anunță că a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Hâncești. Acesta susține că în spațiul public au fost răspândite informații false și defăimătoare despre el.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta afirmă că, în ultimele zile, în spațiul public au fost lansate acuzații extrem de grave, prezentate drept fapte certe, fără dovezi și fără verificări din partea organelor competente. Potrivit lui, aceste afirmații ar fi fost distribuite pe scară largă și ar fi generat un val de denigrare.

Plângerea depusă la Poliție vizează o postare publicată pe Facebook de Minodora Calistru-Prisacu, în care sunt prezentate informații despre circumstanțele în care Ludmila Vartic ar fi ajuns la Spitalul Raional Hâncești în noiembrie 2025. Spitalul din Hâncești a negat ieri aceste informații.

În acea postare se susține că Ludmila Vartic ar fi fost adusă la spital într-o stare gravă, cu semne de agresiune, iar cazul nu ar fi fost raportat poliției. Totodată, se afirmă că personalul medical ar fi ascuns aceste fapte și nu ar fi întocmit documente oficiale privind internarea.

Dumitru Vartic respinge aceste afirmații și susține că ele sunt neadevărate și îi afectează grav onoarea și reputația. În plângerea depusă la Poliție, acesta solicită examinarea circumstanțelor și tragerea la răspundere contravențională pentru calomnie a persoanei care ar fi publicat informațiile.

Totodată, Vartic afirmă că, potrivit unor informații preliminare, nu ar fi fost identificată o persoană reală cu numele Minodora Calistru-Prisacu, ceea ce ar ridica suspiciuni că ar putea fi vorba despre un cont fals utilizat pentru răspândirea unor informații neadevărate.

Cazul Ludmilei Vartic a provocat reacții puternice în spațiul public. Femeia, fostă educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hâncești și mamă a două fetițe, a murit pe 3 martie 2026 după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău.

Autoritățile au anunțat că pe acest caz au fost pornite două procese penale pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.

Dumitru Vartic, care era vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești, a respins anterior acuzațiile că și-ar fi abuzat soția și a declarat că aceasta s-ar fi confruntat de mai mult timp cu stări depresive. Pe 9 martie, Dumitru Vartic și-a depus demisia din funcția pe care o deținea din 2023 și a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate.