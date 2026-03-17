Veteranii cer revizuirea regulamentelor din Zona de Securitate

Organizațiile veteranilor de război pentru suveranitatea și integritatea Republicii Moldova solicită autorităților statului revizuirea regulamentelor care interzic militarilor moldoveni din Zona de Securitate să poarte însemnele naționale pe uniformă.

În prezent, în timp ce militarilor Federației Ruse li se permite purtarea însemnelor statale – „Rusia”, „Forțele Armate” și Drapelul rus -, pacificatorii moldoveni sunt obligați să poarte doar însemnele generice „MS” (Forțele de Pacificare).

„Este imperativ ca militarii noștri să poată reprezenta statul cu demnitate, demonstrând că în Republica Moldova, „Moldova stă dreaptă la ea acasă”. Această stare de fapt reprezintă o sfidare la adresa demnității naționale”, se subliniază în textul solicitării.

Asociațiile veteranilor Războiului de pe Nistru solicită instituțiile statului: adoptarea unei poziții ferme la nivelul factorilor de decizie pentru revizuirea regulamentelor CUC care îngrădesc drepturile militarilor moldoveni; repunerea în drepturi a celor aproximativ 420 de pacificatori ai Republicii Moldova prin autorizarea portului uniformei militare complete, inclusiv a însemnelor distinctive ale drapelului național, în timpul serviciului la posturile de control din Zona de Securitate.

Pe 11 februarie, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, că toți ofițerii de poliție de la Tighina poartă uniforma Poliției Republicii Moldova, fără a avea vreo restricție.

„Am avut posibilitatea să vizitez Comisariatul de poliție de la Tighina (Bender), am avut o întâlnire cu efectivul de acolo, unde sunt în jur de 100 de ofițeri. Toți poartă uniforma Poliției Republicii Moldova, fără a avea vreo restricție”, a declarat Valeriu Chiveri.