Dumitru Vartic îl reclamă pe Marin Andoni la Poliție pentru calomnie și hărțuire

Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, educatoarea din Hâncești care s-a sinucis pe 3 martie, anunță că a depus o plângere contravențională la Inspectoratul de Poliție Hâncești împotriva activistului Marin Andoni. Acesta îl acuză că ar fi făcut declarații false și defăimătoare în spațiul public.

„Considerăm că răspândirea informațiilor denigratoare și neadevărate nu poate rămâne fără reacție legală. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate căile prevăzute de lege pentru apărarea onoarei, demnității și reputației”, a scris Vartic, solicitând instituțiilor competente să examineze cazul obiectiv și în conformitate cu legea.

În plângerea depusă la Poliție, Vartic susține că Andoni ar fi făcut afirmații publice în mediul online și în intervenții video, în care l-ar fi acuzat de fapte grave. Printre acestea se numără declarații potrivit cărora Ludmila Vartic ar fi fost adusă „bătută” la Spitalul Raional Hâncești pe 17 noiembrie 2025, că ar fi fost ținută pe pastile sedative sau că ar fi fost torturată. De asemenea, Vartic afirmă că Andoni l-ar fi calificat în mod direct drept „criminal”.

Potrivit documentului depus la Inspectoratul de Poliție Hâncești, aceste declarații ar fi fost făcute pe pagina de Facebook a lui Andoni, inclusiv într-o postare din 19 martie 2026 și în intervenții video publice din 16 martie 2026.

Vartic consideră că afirmațiile respective au fost prezentate drept fapte certe și verificate, fiind atribuite inclusiv unor presupuse declarații ale minorilor sau unor surse oficiale, ceea ce ar fi amplificat caracterul defăimător și ar fi indus în eroare opinia publică.

În plângere se mai arată că informațiile ar fi fost contrazise de declarații oficiale ale Spitalului Raional Hâncești. Potrivit directorului instituției, Ludmila Vartic nu s-ar fi adresat la spital pe 17 noiembrie 2025, nu a fost internată și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar informațiile privind o presupusă agresiune ar fi fost calificate drept false.

De asemenea, Vartic afirmă că unele dintre informațiile vehiculate ar fi apărut inițial pe un cont fals de Facebook, sub numele „Minodora Calistru-Prisacu”, de unde ar fi fost preluate ulterior de mai multe surse mass-media și conturi de pe rețelele sociale.

Potrivit documentului, declarațiile lui Andoni ar fi fost publicate pe rețele sociale cu acces larg și ar fi fost amplificate în spațiul public, ceea ce, în opinia petiționarului, i-ar fi afectat grav reputația personală și profesională, expunându-l stigmatizării și hărțuirii publice.

În plângere se solicită constatarea săvârșirii contravențiilor prevăzute de articolul 70 alineatul (2) din Codul contravențional al Republicii Moldova (calomnie) și de articolul 70² (hărțuire), precum și atragerea lui Marin Andoni la răspundere contravențională.

Plângerea a fost depusă la Inspectoratul de Poliție Hâncești la data de 20 martie 2026.

Știri.md amintește că Ludmila Vartic, fostă educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hâncești și mamă a două fetițe, a murit pe 3 martie 2026 după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău, unde locuia împreună cu mama sa. Cazul este investigat de autorități pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Moartea femeii a provocat reacții dure în spațiul public, mai multe organizații pentru drepturile omului declarând că nu exclud ipoteza unei posibile determinări la suicid, în contextul unor presupuse episoade de violență în familie.