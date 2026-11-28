Edi Rama, presat să demisioneze: protestatarii au fost respinși cu gaze lacrimogene la Tirana

Mii de oameni veniți din toată Albania au protestat sâmbătă, 28 noiembrie, la Tirana, cerând demisia prim-ministrului Edi Rama, scrie G4media.ro.

Mii de oameni veniți din toată Albania au protestat sâmbătă, 28 noiembrie, la Tirana, cerând demisia prim-ministrului Edi Rama, scrie G4media.ro.

În timpul manifestației au izbucnit ciocniri violente între poliție și protestatari.

Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a respinge demonstranții, care aruncau cu pietre și foloseau bețe de lemn pentru a încerca să spargă camerele de filmat stradale și geamurile clădirilor guvernamentale, potrivit Tirana Report pe X.

Protestul face parte dintr-o serie de demonstrații începute la sfârșitul lunii mai, declanșate inițial de opoziția față de un proiect turistic de lux de pe coasta de sud a Albaniei, legat de o firmă de investiții fondată de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Sursa: Redacția timpul.md