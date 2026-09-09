Edilul din Mihăilenii Vechi, despre căderea dronei: S-au cutremurat pereții Primăriei

O explozie puternică a fost auzită de locuitorii satului Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani, în momentul în care o dronă a căzut pe un câmp din apropierea localității. Primarul satului, Valerian Cecan, spune că sunetul a fost atât de puternic încât pereții biroului în care se afla s-au cutremurat.

„Explozia a fost atât de puternică, fiind în birou, s-au cutremurat pereții Primăriei. Mi s-a părut că din Ucraina s-a auzit explozia. În câteva minute m-au sunat oamenii și mi-au spus că pe vale ard, după explozie, porumbul și imașul. Am venit la fața locului și am anunțat autoritățile”, a declarat Valerian Cecan.

Edilul spune că zgomotul a fost auzit de mai mulți locuitori, iar incidentul a provocat îngrijorare în rândul sătenilor.

„Este foarte îngrijorător. Toți sătenii au auzit, suntem îngrijorați”, a mai spus primarul.

Potrivit lui Valerian Cecan, aparatul de zbor ar fi venit din direcția satului Mihăilenii Noi. În urma căderii acestuia pe câmp s-a produs un incendiu, care a afectat vegetația din zonă.

Serviciile specializate au intervenit la fața locului pentru documentarea incidentului și stabilirea tuturor circumstanțelor.