Elena Grițco: Cooperarea interregională cu China poate genera proiecte pentru cetățeni

În cadrul unei vizite în China, vicepreședinta Fracțiunii Partidului Nostru, Elena Grițco, a discutat cu delegația de la Beijing oportunitățile de cooperarea interregională dintre Moldova și China.

Deputata a participat la un dialog de nivel înalt cu conducerea Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului din China, fiind abordate consolidarea relațiilor bilaterale și dezvoltarea unor proiecte concrete pentru cetățeni. De asemenea, delegația a vizitat huburi tehnologice și companii de referință din Shenzhen și a participat la un forum dedicat regiunii Golfului Mare Guangdong–Hong Kong–Macao, experiențele fiind apreciate drept relevante pentru cooperarea viitoare.

„Consider că pentru Republica Moldova această direcție este una foarte importantă, deoarece dezvoltarea relațiilor dintre regiuni și autoritățile locale poate genera proiecte concrete și oportunități reale pentru cetățenii. De asemenea, am vorbit despre importanța consolidării relațiilor dintre autoritățile administrațiilor publice locale din Republica Moldova și partenerii din China. În lumea modernă, cooperarea dintre regiuni și orașe devine tot mai importantă, deoarece anume la acest nivel sunt implementate proiectele care influențează direct viața cetățenilor. De asemenea, am abordat perspectivele dezvoltării parteneriatelor dintre localitățile Republicii Moldova și orașele din China, precum și necesitatea extinderii acestei cooperări dintre orașe și partenerii chinezi în domeniul infrastructură urbană, modernizarea serviciilor publice, transportul, eficiența energetică și digitalizarea administrațiilor publice locale”, a declarat Grițco în cadrul unui briefing de presă de totalizare a vizitei, susținut pe 13 mai.

Concomitent, Elena Grițco a abordat și subiectul schimbului de experiență și programele de instruire pentru funcționarii publici din autoritățile administrației publice locale și aleșii locali. O atenție specială a fost acordată organizării unor vizite de studiu și dezvoltării unor platforme permanente de cooperare între regiuni.

„...experiența Chinei în domeniul planificării urbane, dezvoltării industriale și implementării tehnologiilor inteligente poate prezenta un exemplu foarte util pentru localitățile din Republica Moldova."

„Consider că Republica Moldova trebuie să rămână deschisă dialogului internațional și parteneriatelor constructive, valorificând aceste experiențe și oportunități care pot contribui la dezvoltarea regională, modernizarea comunităților noastre și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor”.

La final, deputata a mulțumit partenerilor chinezi pentru organizarea vizitei și a menționat că va susține continuarea inițiativelor discutate în cadrul delegației parlamentare.

„În numele meu personal, vreau să mulțumesc colegilor din China pentru organizarea acestei vizite extraordinare pentru delegația oficială a Parlamentului Republicii Moldova și noi, în calitate de deputați și membrii acestui grup de lucru, vom contribui și vom depune maxim efort ca tot ce ne-am propus să realizăm cu succes.