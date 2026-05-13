Macron și Maia Sandu, liderii în care românii au cea mai mare încredere

Emmanuel Macron ocupă primul loc în topul încrederii românilor în liderii internaționali, fiind urmat de Maia Sandu și Donald Trump. Potrivit unui sondaj INSCOP, aproape 33% dintre respondenți au o părere bună despre liderul de la Paris. Președinta de peste Prut se bucură de încrederea a peste 28% dintre cetățeni, în timp ce Donald Trump este susținut de aproape un sfert de populație.

Emmanuel Macron este apreciat în special de votanții PNL și USR, de tineri și de persoanele cu studii superioare din marile orașe. La polul opus, votanții PSD și AUR, împreună cu angajații din sectorul public, declară o încredere mai scăzută în liderul Franței.

Maia Sandu atrage un profil de susținători similar, fiind printre alegătorii liberali, dar și printre persoanele de peste 60 de ani din Capitală. Totuși, președinta de la Chișinău are o cotă de încredere mai mică în mediul rural și printre persoanele cu o educație primară.

În cazul Ursulei von der Leyen, cei mai mulți susținători provin din rândul angajaților la stat și al locuitorilor din urbanul mare, arată sondajul.

Donald Trump, susținut de tineri și de votanții AUR

Trump ocupă poziția a treia în preferințele românilor, cu un capital de încredere de 24,8%. Votanții PSD și AUR sunt cei care au cea mai mare încredere în el.

De asemenea, Trump este popular printre tinerii sub 30 de ani și persoanele cu educație superioară. Pe de altă parte, locuitorii din București și simpatizanții USR sau PNL se declară cei mai sceptici cu privire la liderul american. Aproape jumătate dintre români au declarat că au foarte puțină încredere sau deloc în Trump.

Detalii despre studiu

Datele au fost colectate în perioada 14-21 aprilie 2026, prin interviuri telefonice. La sondaj au participat 1.100 de persoane. Eroarea maximă a datelor este de +/- 3%.