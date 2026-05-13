O dronă a survolat R. Moldova: Spațiul aerian din nordul și centrul țării, închis

Ministerul Apărării anunță că o dronă a survolat miercuri, 13 mai, spațiul aerian al R. Moldova, traversând mai multe raioane din nordul și centrul țării, în contextul atacului masiv lansat de Rusia cu drone asupra Ucrainei.

Potrivit instituției, aparatul de zbor fără pilot a traversat frontiera de stat la ora 16:00, din direcția Moghiliov-Podolsk spre satul Sauca.

Conform datelor furnizate de Serviciul Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale, la ora 16:05, drona a fost observată de localnici deasupra municipiului Bălți, deplasându-se ulterior spre raionul Ungheni.

Ministerul Apărării precizează că, la ora 16:19, aparatul a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian în localitatea Lăpușna, iar la ora 16:23 în apropierea localității Cărpineni, menținând direcția spre sudul țării.

Monitorizarea traiectoriei a continuat până la ora 16:26, când drona a dispărut de pe radar în apropierea localității Mingir.

În contextul incidentului, autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian în zona de nord și centru a R. Moldova.

Totodată, autoritățile au îndemnat populația să respecte măsurile de securitate și să anunțe Serviciul 112 în cazul observării unor aparate de zbor sau fragmente suspecte.