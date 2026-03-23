JAF LEGALIZAT DIN BANII PUBLICI. Milionarii Moldovei care „mulg” statul prin privilegii comuniste. Cine sunt cei 254 de „aleși” cu indemnizații de lux?
Vă mulțumesc din suflet pentru interesul rar întâlnit în societatea moldovenească: postările mele despre indemnizațiile viagere au strâns peste 250.000 de vizualizări și sute de comentarii.
Repet pentru cei care au atacat autorul, nu problema abordată: sunt împotriva tuturor privilegiilor moștenite de la regimul comunist, inclusiv a indemnizațiilor viagere. Este un fals să se spună că promovez egalitarismul: eu susțin pensia contributivă – fiecare primește pensia calculată din banii pe care i-a muncit, nu din privilegii.
La insistența a mii de persoane, dau publicității lista beneficiarilor indemnizației viagere, aprobată de Comisia Națională pentru anul 2025.
O precizare importantă: o persoană care beneficiază de indemnizația viageră de merit nu este lipsită de pensia de vârstă – le primește pe ambele.
Pentru 2026, valoarea indemnizației viagere este de 17.400 de lei, aproape echivalentă cu salariul Președintelui Republicii Moldova. În schimb, pensia medie este de 4.424 de lei – atât primesc cei 672.000 de pensionari din țară.
Din mesajele primite reiese că în listă se regăsesc milionari, persoane cu două funcții remunerate simultan, soț și soție, iar unii ar acumula lunar câte 50.000–70.000 de lei. Am aflat și lucruri oribile, pe care le voi prezenta în postările viitoare.
Nu comentez – totul este la latitudinea fiecărui cetățean care contribuie lunar la aceste indemnizații viagere prin plata impozitelor. Eu mi-am făcut datoria, oferindu-vă informația veridică și oficială. Voi decideți ce ar trebui să facă societatea și autoritățile mai departe.
Personal, am luptat pentru LIBERTATE, dar nu pentru privilegii!
(Valentin Dolganiuc, votant al Declarației de Independență față de imperiul rus)
1. Burlea Vladimir Feodor
2. Abramciuc Maria
3. Ajder Ecaterina Ion
4. Andriuta Tudor Victor
5. Andronic Stefan Ilie
6. Anton Ion Gheorghe
7. Apetri Dumitru Ion
8. Apostolov Igor Mefodie
9. Badrajan Svetlana
10. Balaban Claudia Vasile
11. Balan Constantin Grigore
12. Balan Pavel Gheorghe
13. Balan Petru Grigore
14. Bantos Ana Anton
15. Baracci Vera Ioan
16. Barladeanu Lucretia Ion
17. Batranu Timofei Nicolae
18. Beleaev Vladimir Anatolii
19. Belih Margarita Alexandr
20. Berezovicova Tatiana Nicolai
21. Berova Silvia
22. Bivol Svetlana
23. Bocacev Vladimir Piotr
24. Bolboceanu Dumitru
25. Bolboceanu Nina Iacob
26. Bolboceanu Zinaida
27. Boldureanu Anuța
28. Bontea Elena Pavel
29. Bordeianu Leonid
30. Botezatu-Dolgan Lidia Iacob
31. Botgros Nicolae Dumitru
32. Botnaru Leo Teodor
33. Brigalda Eleonora
34. Brinzila Zinaida Arion
35. Budilivschi Valentin Simion
36. Buinovsci Galina Alexandra
37. Bulat Eugenia Gheorghe
38. Bulat Gheorghe Mihail
39. Bulat Vladimir Pavel
40. Bulicanu Stefan Sergiu
41. Burlacu Alexandru Gheorghe
42. Buruiana Andrei
43. Butnaru Valentin
44. Buzila Varvara
45. Canasin Iurii Ioan
46. Cantor Vladimir Victor
47. Capmari Eufrosinia Gheorghe
48. Caranfil Nina Chiril
49. Casu Vasile Ilie
50. Cazacu Alexandru Nicolae
51. Childescu Emil Ioan
52. Chiperi Grigore
53. Chiriac Anatolie Gherasim
54. Chiriac Teodor Gherasim
55. Cimpoi Mihai Ilie
56. Ciobanu Constantin
57. Ciobanu Ghenadie Alexandru
58. Ciobanu Mihail Sergiu
59. Ciobanu Mircea
60. Ciobanu-Suhomlin Irina Evgheni
61. Ciocanu Maria
62. Ciolac Nicolae Mihai
63. Ciolac Vladimir Mihail
64. Ciubuc Gheorghe Dumitru
65. Cobzac Victor
66. Cocea Alexandrina Ion
67. Cojocaru Valentina Nicolae
68. Colesnic Iurie Vsevolod
69. Colibneac Alexei Fanasie
70. Constantinova Eleonora Constanti
71. Conunov Boris Alexandru
72. Cornețchi Aurelia
73. Cozaru Nelli
74. Crulicovschi Nina Constantin
75. Cucuruzac Eugen Harlampie
76. Cuzuioc Ion Pavel
77. Dabija Veaceslav
78. Danila Aurelian Constantin
79. Danilisen Anatoli Gheorghe
80. Darii Nicolae Tudor
81. Dascal Ion Feodor
82. Delev Oleg
83. Delinschi Valentin Stefan
84. Diviza Ion Grigore
85. Dohotaru Nicolae Anatolie
86. Dohotaru Vasile
87. Doni Gheorghe
88. Doni Nina Procopie
89. Dragos Vladimir Fiodor
90. Drogan Silvia Avel
91. Druc Vladimir Gheorghe
92. Duja Semion Ivan
93. Dumbrăveanu Andrei
94. Eremciuc Vasile
95. Filip Iulian Ion
96. Finiti Serghei Oleg
97. Furnica Ion Dumitru
98. Fusu Mihai Dumitru
99. Gagim Ion Tudor
100. Gaju Emil
101. Galaicu Emilian
102. Galaicu Violina
103. Galben Serghei
104. Gârneț Vasile
105. Gherman Elena Gheorghe
106. Ghibu Nicolae Trofim
107. Ghilas Victor Nicolae
108. Girnet Eugen Nicolae
109. Glib Nicolae Sidor
110. Glinca Larisa Petru
111. Goia Vasile Semion
112. Golenco Natalia
113. Gorceac Leonid Vladimir
114. Grecu Alexandru Alexandru
115. Grigorasenco Elena Leonid
116. Gritunic Boris Sevastian
117. Guzun Nina Stefan
118. Hadîrca Petru
119. Hristov Victor
120. Iachim Ion
121. Iovu Vasile Gavril
122. Izbesciuc Valentina Efim
123. Jaloba Ghenadie Ion
124. Jelescu Nicolae Afanasie
125. Jereghi Valeriu Sai
126. Jignea Elena
127. Josan Ion Vavil
128. Kuzi Anatol Vasil
129. Lapicus Anatolie
130. Luchiancicova Miroslava Gavril
131. Lungu Evghenii Gherasim
132. Lupu Anatolie
133. Macovei Alexandru
134. Madan Maria Teodosie
135. Mahovici Iurie
136. Mânăscurtă Liudmila
137. Marco Lidia
138. Marcoci Ivan Vasile
139. Matvievici Nadejda
140. Mereuta Vera Danil
141. Mironenco Elena Serghei
142. Mocanu Maria
143. Modirca Vladimir Ava
144. Moraru Eugenia Pavel
145. Moscovici Constantin
146. Muntean Mihail Ion
147. Mustea Gheorghe Ion
148. Nascu Vasile Petru
149. Nazarchevici Margareta Grigore
150. Neamtu Petru Stefan
151. Negoita Gheorghe Ion
152. Negru Nicolae Nichita
153. Negura Andrei Vasile
154. Nicolaescu Gheorghe
155. Olarescu Dumitru Nicolae
156. Oprea Gheorghii
157. Orlova Olga
158. Palamarciuc Vladimir Nicolai
159. Palii Victor
160. Panfil Lidia Mihail
161. Partole Claudia Afanasie
162. Pascaru Elena
163. Pauleancu Ioan Gheorghii
164. Petraru Gheorghe Mihail
165. Plamadeala Ana-Maria Vladimir
166. Ploșnița Elena
167. Plugaru Valentina Teodor
168. Poiata Mihail Stefan
169. Popa Nicolae
170. Popa Petru
171. Popescu Soltana
172. Popova-Ivanus Margarita
173. Postica Elena
174. Postica Gheorghe Isidor
175. Postovanu Gheorghe
176. Potarniche Mihai
177. Prodan Vadim
178. Racovita Petru
179. Radu Svetlana
180. Roibu Nicolae Grigore
181. Romanciuc Vasile Alexei
182. Rosca Nicolae Alexei
183. Rudenco Boris
184. Rusnac Constantin Vasile
185. Rusu Mihail
186. Rusu Nicolae Petru
187. Rusu Vitalie Alexandru
188. Sagaidac Maria Ivan
189. Sainciuc Alexei
190. Sandul Evghenii Piotr
191. Sava Eugen Nicolae
192. Scarlat Iustina
193. Scorpan Nicolae
194. Scutelnicu Ioan Icolae
195. Serbusca Ioana
196. Seremet Constantin Constantin
197. Șleahtițchi Maria
198. Sliusari Nicolae
199. Sochirca Andrei Feodosie
200. Soitu Gheorghe Dumitru
201. Spătaru Nicolae Ilie
202. Stahi Victor Vasile
203. Starcea Marian Alexei
204. Statnii Mihail Vasilii
205. Stavila Tudor Vasile
206. Stavrat Constantin Vasile
207. Stefanet Anatolie
208. Stirbu Leon Valentin
209. Stirbu Titus Grigore
210. Strezeva Anna Gheorghe
211. Studzinschi Valeriu Vasile
212. Suceveanu Arcadie Vasile
213. Sumanschi Iulia Ion
214. Suruceanu Ion Andrei
215. Svitchi Ion-Gheorghe
216. Tamazlicaru Andrei
217. Tapes Vitalie Vasile
218. Tarna Tudor Timofei
219. Tarus Mihai
220. Tcacenco Victoria Vladimir
221. Timofti Zinaida
222. Tircunova Svetlana Victor
223. Toma Liudmila Anatoli
224. Tomuz Victoria
225. Trifan Aculina Vasile
226. Țurcan Valentin
227. Turcanu Andrei Fanasie
228. Turea Larisa Nestor
229. Tuz Svetlana Dmitrii
230. Ungureanu Larisa Nicolae
231. Ureche Margareta Eujeniu
232. Urschii Gheorghe
233. Ursu Mihail Vasile
234. Uzun Elena Stefan
235. Vataman Elena Mihail
236. Verejanu Renata
237. Vieru Marcela Procopie
238. Volontir Eufrosinia Alexei
239. Vrinceanu Silvia Boris
240. Vutcarau Ala Alexei
241. Vutcarau Petru Gheorghe
242. Zaicenco Tatiana Zinovi
243. Zaklikovski Pavel
244. Zamsa Simion Constantin
245. Zanet Fiodor Ivan
246. Zavtoni Paulina Ilie
247. Zbarciog Vladimir Ioann
248. Zbarnea Tudor Vasile
249. Zderciuc Ion Alexandru
250. Zubcu Vasile
251. Mihai Vera
252. Vițu Anatolie
253. Popa Tatiana
254. Melnic Victoria Boris
Autor: Valentin Dolganiuc