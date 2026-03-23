JAF LEGALIZAT DIN BANII PUBLICI. Milionarii Moldovei care „mulg” statul prin privilegii comuniste. Cine sunt cei 254 de „aleși” cu indemnizații de lux?

Vă mulțumesc din suflet pentru interesul rar întâlnit în societatea moldovenească: postările mele despre indemnizațiile viagere au strâns peste 250.000 de vizualizări și sute de comentarii.

Repet pentru cei care au atacat autorul, nu problema abordată: sunt împotriva tuturor privilegiilor moștenite de la regimul comunist, inclusiv a indemnizațiilor viagere. Este un fals să se spună că promovez egalitarismul: eu susțin pensia contributivă – fiecare primește pensia calculată din banii pe care i-a muncit, nu din privilegii.

La insistența a mii de persoane, dau publicității lista beneficiarilor indemnizației viagere, aprobată de Comisia Națională pentru anul 2025.

O precizare importantă: o persoană care beneficiază de indemnizația viageră de merit nu este lipsită de pensia de vârstă – le primește pe ambele.

Pentru 2026, valoarea indemnizației viagere este de 17.400 de lei, aproape echivalentă cu salariul Președintelui Republicii Moldova. În schimb, pensia medie este de 4.424 de lei – atât primesc cei 672.000 de pensionari din țară.

Din mesajele primite reiese că în listă se regăsesc milionari, persoane cu două funcții remunerate simultan, soț și soție, iar unii ar acumula lunar câte 50.000–70.000 de lei. Am aflat și lucruri oribile, pe care le voi prezenta în postările viitoare.

Nu comentez – totul este la latitudinea fiecărui cetățean care contribuie lunar la aceste indemnizații viagere prin plata impozitelor. Eu mi-am făcut datoria, oferindu-vă informația veridică și oficială. Voi decideți ce ar trebui să facă societatea și autoritățile mai departe.

Personal, am luptat pentru LIBERTATE, dar nu pentru privilegii!

(Valentin Dolganiuc, votant al Declarației de Independență față de imperiul rus)

1. Burlea Vladimir Feodor

2. Abramciuc Maria

3. Ajder Ecaterina Ion

4. Andriuta Tudor Victor

5. Andronic Stefan Ilie

6. Anton Ion Gheorghe

7. Apetri Dumitru Ion

8. Apostolov Igor Mefodie

9. Badrajan Svetlana

10. Balaban Claudia Vasile

11. Balan Constantin Grigore

12. Balan Pavel Gheorghe

13. Balan Petru Grigore

14. Bantos Ana Anton

15. Baracci Vera Ioan

16. Barladeanu Lucretia Ion

17. Batranu Timofei Nicolae

18. Beleaev Vladimir Anatolii

19. Belih Margarita Alexandr

20. Berezovicova Tatiana Nicolai

21. Berova Silvia

22. Bivol Svetlana

23. Bocacev Vladimir Piotr

24. Bolboceanu Dumitru

25. Bolboceanu Nina Iacob

26. Bolboceanu Zinaida

27. Boldureanu Anuța

28. Bontea Elena Pavel

29. Bordeianu Leonid

30. Botezatu-Dolgan Lidia Iacob

31. Botgros Nicolae Dumitru

32. Botnaru Leo Teodor

33. Brigalda Eleonora

34. Brinzila Zinaida Arion

35. Budilivschi Valentin Simion

36. Buinovsci Galina Alexandra

37. Bulat Eugenia Gheorghe

38. Bulat Gheorghe Mihail

39. Bulat Vladimir Pavel

40. Bulicanu Stefan Sergiu

41. Burlacu Alexandru Gheorghe

42. Buruiana Andrei

43. Butnaru Valentin

44. Buzila Varvara

45. Canasin Iurii Ioan

46. Cantor Vladimir Victor

47. Capmari Eufrosinia Gheorghe

48. Caranfil Nina Chiril

49. Casu Vasile Ilie

50. Cazacu Alexandru Nicolae

51. Childescu Emil Ioan

52. Chiperi Grigore

53. Chiriac Anatolie Gherasim

54. Chiriac Teodor Gherasim

55. Cimpoi Mihai Ilie

56. Ciobanu Constantin

57. Ciobanu Ghenadie Alexandru

58. Ciobanu Mihail Sergiu

59. Ciobanu Mircea

60. Ciobanu-Suhomlin Irina Evgheni

61. Ciocanu Maria

62. Ciolac Nicolae Mihai

63. Ciolac Vladimir Mihail

64. Ciubuc Gheorghe Dumitru

65. Cobzac Victor

66. Cocea Alexandrina Ion

67. Cojocaru Valentina Nicolae

68. Colesnic Iurie Vsevolod

69. Colibneac Alexei Fanasie

70. Constantinova Eleonora Constanti

71. Conunov Boris Alexandru

72. Cornețchi Aurelia

73. Cozaru Nelli

74. Crulicovschi Nina Constantin

75. Cucuruzac Eugen Harlampie

76. Cuzuioc Ion Pavel

77. Dabija Veaceslav

78. Danila Aurelian Constantin

79. Danilisen Anatoli Gheorghe

80. Darii Nicolae Tudor

81. Dascal Ion Feodor

82. Delev Oleg

83. Delinschi Valentin Stefan

84. Diviza Ion Grigore

85. Dohotaru Nicolae Anatolie

86. Dohotaru Vasile

87. Doni Gheorghe

88. Doni Nina Procopie

89. Dragos Vladimir Fiodor

90. Drogan Silvia Avel

91. Druc Vladimir Gheorghe

92. Duja Semion Ivan

93. Dumbrăveanu Andrei

94. Eremciuc Vasile

95. Filip Iulian Ion

96. Finiti Serghei Oleg

97. Furnica Ion Dumitru

98. Fusu Mihai Dumitru

99. Gagim Ion Tudor

100. Gaju Emil

101. Galaicu Emilian

102. Galaicu Violina

103. Galben Serghei

104. Gârneț Vasile

105. Gherman Elena Gheorghe

106. Ghibu Nicolae Trofim

107. Ghilas Victor Nicolae

108. Girnet Eugen Nicolae

109. Glib Nicolae Sidor

110. Glinca Larisa Petru

111. Goia Vasile Semion

112. Golenco Natalia

113. Gorceac Leonid Vladimir

114. Grecu Alexandru Alexandru

115. Grigorasenco Elena Leonid

116. Gritunic Boris Sevastian

117. Guzun Nina Stefan

118. Hadîrca Petru

119. Hristov Victor

120. Iachim Ion

121. Iovu Vasile Gavril

122. Izbesciuc Valentina Efim

123. Jaloba Ghenadie Ion

124. Jelescu Nicolae Afanasie

125. Jereghi Valeriu Sai

126. Jignea Elena

127. Josan Ion Vavil

128. Kuzi Anatol Vasil

129. Lapicus Anatolie

130. Luchiancicova Miroslava Gavril

131. Lungu Evghenii Gherasim

132. Lupu Anatolie

133. Macovei Alexandru

134. Madan Maria Teodosie

135. Mahovici Iurie

136. Mânăscurtă Liudmila

137. Marco Lidia

138. Marcoci Ivan Vasile

139. Matvievici Nadejda

140. Mereuta Vera Danil

141. Mironenco Elena Serghei

142. Mocanu Maria

143. Modirca Vladimir Ava

144. Moraru Eugenia Pavel

145. Moscovici Constantin

146. Muntean Mihail Ion

147. Mustea Gheorghe Ion

148. Nascu Vasile Petru

149. Nazarchevici Margareta Grigore

150. Neamtu Petru Stefan

151. Negoita Gheorghe Ion

152. Negru Nicolae Nichita

153. Negura Andrei Vasile

154. Nicolaescu Gheorghe

155. Olarescu Dumitru Nicolae

156. Oprea Gheorghii

157. Orlova Olga

158. Palamarciuc Vladimir Nicolai

159. Palii Victor

160. Panfil Lidia Mihail

161. Partole Claudia Afanasie

162. Pascaru Elena

163. Pauleancu Ioan Gheorghii

164. Petraru Gheorghe Mihail

165. Plamadeala Ana-Maria Vladimir

166. Ploșnița Elena

167. Plugaru Valentina Teodor

168. Poiata Mihail Stefan

169. Popa Nicolae

170. Popa Petru

171. Popescu Soltana

172. Popova-Ivanus Margarita

173. Postica Elena

174. Postica Gheorghe Isidor

175. Postovanu Gheorghe

176. Potarniche Mihai

177. Prodan Vadim

178. Racovita Petru

179. Radu Svetlana

180. Roibu Nicolae Grigore

181. Romanciuc Vasile Alexei

182. Rosca Nicolae Alexei

183. Rudenco Boris

184. Rusnac Constantin Vasile

185. Rusu Mihail

186. Rusu Nicolae Petru

187. Rusu Vitalie Alexandru

188. Sagaidac Maria Ivan

189. Sainciuc Alexei

190. Sandul Evghenii Piotr

191. Sava Eugen Nicolae

192. Scarlat Iustina

193. Scorpan Nicolae

194. Scutelnicu Ioan Icolae

195. Serbusca Ioana

196. Seremet Constantin Constantin

197. Șleahtițchi Maria

198. Sliusari Nicolae

199. Sochirca Andrei Feodosie

200. Soitu Gheorghe Dumitru

201. Spătaru Nicolae Ilie

202. Stahi Victor Vasile

203. Starcea Marian Alexei

204. Statnii Mihail Vasilii

205. Stavila Tudor Vasile

206. Stavrat Constantin Vasile

207. Stefanet Anatolie

208. Stirbu Leon Valentin

209. Stirbu Titus Grigore

210. Strezeva Anna Gheorghe

211. Studzinschi Valeriu Vasile

212. Suceveanu Arcadie Vasile

213. Sumanschi Iulia Ion

214. Suruceanu Ion Andrei

215. Svitchi Ion-Gheorghe

216. Tamazlicaru Andrei

217. Tapes Vitalie Vasile

218. Tarna Tudor Timofei

219. Tarus Mihai

220. Tcacenco Victoria Vladimir

221. Timofti Zinaida

222. Tircunova Svetlana Victor

223. Toma Liudmila Anatoli

224. Tomuz Victoria

225. Trifan Aculina Vasile

226. Țurcan Valentin

227. Turcanu Andrei Fanasie

228. Turea Larisa Nestor

229. Tuz Svetlana Dmitrii

230. Ungureanu Larisa Nicolae

231. Ureche Margareta Eujeniu

232. Urschii Gheorghe

233. Ursu Mihail Vasile

234. Uzun Elena Stefan

235. Vataman Elena Mihail

236. Verejanu Renata

237. Vieru Marcela Procopie

238. Volontir Eufrosinia Alexei

239. Vrinceanu Silvia Boris

240. Vutcarau Ala Alexei

241. Vutcarau Petru Gheorghe

242. Zaicenco Tatiana Zinovi

243. Zaklikovski Pavel

244. Zamsa Simion Constantin

245. Zanet Fiodor Ivan

246. Zavtoni Paulina Ilie

247. Zbarciog Vladimir Ioann

248. Zbarnea Tudor Vasile

249. Zderciuc Ion Alexandru

250. Zubcu Vasile

251. Mihai Vera

252. Vițu Anatolie

253. Popa Tatiana

254. Melnic Victoria Boris

Autor: Valentin Dolganiuc