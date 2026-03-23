Igor Dodon, marioneta lui Putin în Moldova, a fost invitat la Budapesta să-l susțină pe Viktor Orban la alegeri

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care este marioneta dictatorului rus Vladimir Putin, a transmis un mesaj din Budapesta, unde a participat la conferința CPAC Hungary 2026, potrivit Unimedia, citată de Rador. El a fost în Ungaria pentru a-l susține la alegerile parlamentare pe Viktor Orban, calul troian al lui Putin în UE și NATO.

Dodon a participat la invitația părții ungare, la conferința CPAC Hungary 2026 de la Budapesta.

Dodon a pierdut alegerile în Republica Moldova în fața Maiei Sandu.

Viktor Orban se pregătește pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie, unde are de înfruntat opoziția tot mai puternică a lui Peter Magyar, liderul partidului Tisza.

Orban este ajutat de o echipă de consilieri politici și spioni ruși, după cum a dezvăluit presa de investigație din Ungaria.