Traficul de pasageri la Aeroport a crescut cu 46,8% într-un an

Aeroportul Chișinău a înregistrat o creștere de 46,8% a traficului de pasageri în 2025, fiind pe primul loc în categoria aeroporturilor medii europene.

Consiliului Internațional al Aeroporturilor din Europa precizează că, în 2025, revenirea traficului aerian pe continent a intrat într-o fază de creștere normalizată, după perioada post-pandemică. Ritmul a fost susținut în special de Europa Centrală și de Est,.

Potrivit datelor ACI, Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a depășit de zece ori media europeană de creștere, care este de 4,4%. Performanța se datorează extinderii rețelei de rute, creșterii frecvențelor de zbor, dezvoltării segmentului low-cost și cererii în creștere pentru mobilitate regională și europeană.

Aeroportul Chișinău precizează că Germania este țara cu cea mai mare conectivitate aeriană pentru Chișinău, cu 13 destinații directe. Italia ocupă primul loc după numărul de zboruri regulate, cu peste 4 800 de curse tur-retur. Cele mai frecvente destinații din anul trecut au fost Antalya, Istanbul și Londra.