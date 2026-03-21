Elevii și studenții din diasporă beneficiază de asigurare medicală. Precizările CNAM

Elevii, studenții, masteranzii și doctoranzii care învață în străinătate și urmează să revină acasă în vacanța de primăvară sunt îndemnați de Compania Națională de Asigurări în Medicină să-și actualizeze statutul de persoană asigurată. Potrivit instituției, aceștia beneficiază de asigurare medicală acoperită de Guvernul Republicii Moldova, însă pentru activarea acesteia trebuie să depună anual o cerere și actele confirmative necesare.

Pentru a activa acest statut, persoanele vizate trebuie să depună o cerere la Secția relații cu beneficiarii din cadrul direcției teritoriale a CNAM corespunzătoare locului de domiciliu.

La cerere trebuie anexate documentele confirmative, inclusiv adeverința de la instituția de învățământ sau alte acte care confirmă statutul de elev, student, masterand ori doctorand la zi într-o instituție de învățământ din străinătate, precum și durata anului de studii.

Potrivit CNAM, cererea poate fi descărcată de pe site-ul instituției.

Instituția precizează că statutul de persoană asigurată trebuie actualizat în fiecare an. Acesta este acordat din data depunerii cererii și rămâne valabil până la expirarea perioadei de studii indicate în actul confirmativ.

Totodată, statutul poate fi prelungit dacă persoana promovează în anul următor de studii.

CNAM le recomandă beneficiarilor să verifice online calitatea de asigurat, prin serviciul electronic destinat acestui scop.