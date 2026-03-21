Lukoil a înregistrat pierderi de peste 12,6 miliarde de dolari în 2025

Gigantul petrolier rus Lukoil a raportat pentru anul 2025 o pierdere netă de 1,06 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 12,6 miliarde de dolari, potrivit Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). În anul precedent, compania înregistrase un profit net de 851,5 miliarde de ruble.

Conform raportului financiar, veniturile din vânzări ale companiei, inclusiv accizele și taxele la export, au scăzut în 2025 până la 3,8 trilioane de ruble, față de 4,4 trilioane de ruble în 2024. Totodată, profitul înainte de impozitare a fost de 219,3 miliarde de ruble, comparativ cu aproximativ 1,1 trilioane de ruble înregistrate cu un an mai devreme.

Publicația Vedomosti a relatat că Lukoil a radiat integral investiția în compania Lukoil International GmbH din Austria, care administrează activele externe ale grupului, inclusiv pe cele din Republica Moldova. În urma acestei decizii, compania a înregistrat o pierdere din cedare și depreciere de aproximativ 1,67 trilioane de ruble.

Situația este legată și de sancțiunile impuse companiei. Pe 22 octombrie 2025, Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA (OFAC) a introdus sancțiuni împotriva Lukoil și a subsidiarelor sale. Ulterior, grupul a anunțat că este dispus să își vândă activele externe.

La 29 ianuarie 2026, compania a semnat un acord preliminar pentru vânzarea Lukoil International GmbH către fondul american de investiții Cartyle. Totuși, tranzacția nu poate fi finalizată până când Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA nu va acorda aprobarea necesară.

În aceste condiții, compania a declarat că nu poate estima rezultatul final al tranzacției, deoarece acesta depinde de decizia autorităților americane.

Potrivit estimărilor citate de Vedomosti, în cazul în care vânzarea activelor va fi aprobată, sumele obținute ar urma să fie depuse într-un cont special. Retragerea fondurilor ar putea fi posibilă doar după ridicarea sancțiunilor. Din cauza incertitudinii legate de aceste restricții și de momentul în care veniturile ar putea fi accesate, conducerea companiei a evaluat investiția în Lukoil International la aproximativ zero.

În raportul companiei nu sunt oferite detalii despre activele din Republica Moldova. Documentul menționează însă că activele din Bulgaria și România se află sub supravegherea autorităților din aceste state.

Anterior, Lukoil-Moldova deținea în Republica Moldova o rețea de peste o sută de benzinării, trei depozite, precum și un terminal petrolier la Aeroportul Chișinău, care a fost preluat ulterior sub controlul statului. Compania avea o cotă de aproximativ o treime din piața produselor petroliere din țară, iar veniturile anuale depășeau 500 de milioane de euro.

În prezent, Lukoil-Moldova se confruntă cu dificultăți, după ce unele bănci au refuzat să mai ofere servicii financiare companiei. De asemenea, oprirea activității rafinăriei Petrotel din România a dus la reducerea cotei Lukoil la importul de produse petroliere în Republica Moldova, aceasta coborând sub 10%.