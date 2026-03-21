Zeci de oameni au participat la un flashmob tăcut în memoria Ludmilei Vartic

Zeci de oameni s-au adunat astăzi, 21 martie, în fața Guvernului, pentru un flashmob tăcut, în memoria Ludmilei Vartic, educatoarea din Hîncești care și-ar fi pus capăt zilelor.

Participanții au ales să marcheze momentul în liniște deplină, fără pancarte, discursuri sau mesaje cu tentă politică.

Organizatorii au urmărit ca manifestația să rămână una apolitică, dedicată exclusiv comemorării și solidarității.

Ludmila Vartic, fostă educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hâncești și mamă a două fetițe, a murit pe 3 martie 2026 după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău, unde locuia împreună cu mama sa. Cazul este investigat de autorități pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Moartea femeii a provocat reacții dure în spațiul public, mai multe organizații pentru drepturile omului declarând că nu exclud ipoteza unei posibile determinări la suicid, în contextul unor presupuse episoade de violență în familie.

Cauza penală cu privire la decesul educatoarei Ludmila Vartic a fost retrasă din gestiunea Procuraturii Hâncești, în baza unei ordonanțe emise de procurorul general interimar, Alexandru Machidon.

Soțul ei, Dumitru Vartic, a demisionat din funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești și a fost exclus din PAS. Ulterior, organele de drept au anunțat că bărbatul are statut de bănuit în anchetă