Detaliul care demonstrează că Ludmila Vartic era deja moartă când a atins solul!

Scrisoare către Ministra Afacerilor Interne a Republicii Moldova (Daniella Misail-Nichitin)

Stimată Doamnă Ministru,

Cazul Ludmilei Vartic reprezintă o prăbușire a standardelor de justiție și criminalistică, marcat de contradicții flagrante între probele fizice și versiunea oficială de suicid. Analiza celor patru probe fotografice de la fața locului indică o manipulare deliberată a cadavrului, o contaminare gravă a scenei de către persoane interesate și ignorarea unor semne vitale de agresiune pre-mortem. Distanța de aproximativ 04 metri a impactului și starea de răcire a corpului la doar ,,șase minute” de la „căzătură” sugerează mai degrabă un omor prin aruncare de la un etaj superior (13 sau 16), mascat ulterior prin înscenare,decat un suicid.

Această interpelare vizează direct modul în care instituțiile statului au eșuat în protejarea probelor și în desfășurarea unei anchete imparțiale, încălcând multiple protocoale naționale și convenții internaționale. În contextul unei înmormântări precipitate la doar 48 de ore, întrebările de mai jos solicită clarificări urgente asupra erorilor care au condus la „îngroparea” adevărului în acest caz cutremurător.

1. Cronologia Morții: „Corpul Rece” și Absența Sângelui. Medicii de pe ambulanță au constatat la scurt timp, dupa orele 07:05 că trupul era „rece demult”, deși impactul a fost raportat la 06:59, ceea ce indică o moarte survenită cu minim 30-60 minute înainte. Instalarea palidității cadaverice, a cianozei degetelor (culoarea vinetei) și a răcirii sesizabile necesită timp, sugerând că victima mai degraba a fost aruncată după ce decesul survenise, cu mult inainte. Absența sângerării din fracturile multiple ale picioarelor (oase mari, vascularizate) este dovada medicală că inima nu mai pompa sânge în momentul contactului cu betonul. Această „moarte uscată” este specifică înscenărilor de tip Post-mortem Fall, procedură documentată în manualele de medicină legală pentru mascarea omorului prin strangulare. Se încalcă obligația de stabilire corectă a orei decesului conform Art. 2 CEDO, ignorând faptul că victima era deja în stare de moarte clinică sau biologică înainte de cădere.

Întrebare: Cum explică MAI constatarea de „corp rece” și absența hemoragiei la impact, elemente care indică mai mult la faptul că Ludmila Vartic a fost aruncată după ce decesul survenise deja?

2. Indiciile Agresiunii: Vestimentația Descheiată și Echimozele la Gât. Poza nr. 1 surprinde victima cu fermoarele la pantaloni și scurtă descheiate, stare ce indică o posibilă luptă, agresiune sexuală sau control fizic forțat anterior căderii. Identificarea unor echimoze la nivelul gâtului și cianozarea extremităților sunt indicatori primari ai asfixiei mecanice (strangulării) manuale, care precede adesea aruncarea de la înălțime. Într-o anchetă corectă, starea hainelor „descheiate” este prima probă care trebuie fixată pentru a exclude un context de luptă, conform Art. 158 CPP RM. Orice modificare ulterioară a acestor haine constituie infracțiunea de falsificare a probelor și obstrucționarea justiției. Se observă, de asemenea, că parapetul, probabil boțit de capul/corpul victimei (avand si careva marturii pe acest aspect) nu prezintă urme biologice, sugerând o curățare sau o dinamică a impactului care nu corespunde cu un corp viu.

Întrebare: A fost efectuată o secțiune a țesuturilor gâtului la autopsie pentru a diferenția echimozele de strangulare de traumele căderii și de ce s-a ignorat starea descheiată a hainelor?

3. Manipularea Probelor (Bărbatul în Negru) Falsificarea Realității: Închiderea Fermoarelor și Punerea Glugii. Poza nr. 2 arată cum un „civil” în haine negre încheie „forțat” fermoarele victimei și îi pune gluga pe cap, modificând artificial starea în care a fost găsit cadavrul. Această acțiune distruge micro-urmele (fire de păr, ADN, fibre) și alterează „imaginea” victimei pentru a induce vizual ideea unui suicid ordonat și liniștit. Prin acoperirea gâtului cu eșarfa și gluga, bărbatul în negru a mascat deliberat echimozele vizibile în poza cu nr. 01 înainte de examinarea oficială. Această practică de „curățare a scenei” este pedepsită în jurisprudența europeană ca fiind o încălcare gravă a procedurii de investigare a dreptului la viață. Se încalcă Art. 158 din CPP RM, care interzice orice modificare a obiectelor sau a cadavrului până la finalizarea cercetării la fața locului. Dacă un bărbat în haine civile (îmbrăcat în negru, fara manusi, echipament special, bahile fără prezența Grupei Operative), care poartă o teacă port-armă manipulează corpul înainte de finalizarea expertizei criminalistice (lucru care trebuia să se intimple), situația este extrem de gravă din punct de vedere legal, si anume este vorba de: Compromiterea probelor criminalistice (Urme și Micro-urme)

Întrebare: Cine a ordonat „ordonarea” cadavrului și de ce s-a permis modificarea artificială a vestimentației, poziției, înainte de fixarea probelor prin proces-verbal? Dece nu au ajuns cei de la Grupa Operativa? Nici un semn, nici o ‘ingradire”, nici un obiect suspect marcat, nimic. Dece?

4. Imixtiunea Ilegală: „Bărbatul în Negru” Cine este, si ce rol a avut? Prezența unui individ în haine negre, dotat cu teacă port-armă dar fără armă, care efectuează manevre asupra cadavrului sub ochii poliției, indică prezența unui agent „neoficial” sau a unei persoane cu protecție specială. Un polițist aflat în misiune legală este obligat să poarte arma în toc și să se legitimeze, conform Legii nr. 320, iar purtarea tecii goale sugerează un ofițer venit ” direct de acasă”, neînregistrat în misiune? Faptul că acesta operează asupra cadavrului fără mănuși sau echipament specializat demonstrează o intervenție extra-judiciară menită să coordoneze primele constatări. Această apariție „suspectă” încalcă principiul imparțialității anchetei și creează suspiciuni rezonabile de trafic de influență pentru protejarea unor interese. Dacă aceste două fotografii (1 si 2) există și arată „stări” diferite ale corpului, este clar că scena a fost „curățată” înainte de finalizarea cercetării oficiale. Închiderea hainelor și așezarea mâinilor nu sunt gesturi de „respect pentru decedată”, ci acțiuni ilegale care au avut ca scop controlul narațiunii vizuale a cazului, transformând o scenă suspectă într-una care să pară un „suicid curat”.

Întrebare: Care este identitatea posesorului („Bărbatul în Negru”) din Poza nr. 2 și de ce acesta a manipulat cadavrul fără a face parte din grupul operativ oficial?

5. Înainte de toate, cel mai straniu. Analiza Balistică și Intervenția soțului la acest capitol. Balistica Impactului: Proiecția de aproximativ 04 Metri și Înălțimea Reală. Distanța de 04 metri de la perete până la locul impactului pe carcasa de beton este elementul tehnic care infirmă versiunea oficială a unei căderi simple de la etajul 11. Din punct de vedere fizic, timpul de cădere de la etajul 11 (aprox. 33 m) este de cca 2,6 secunde; pentru a parcurge aproximativ 04 metri orizontal în acest interval, victima ar fi avut nevoie de o viteză inițială de lansare de 1,5 m/s. Având în vedere masa de 46 kg, centrul de greutate jos și îmbrăcămintea groasă de iarnă, generarea unei asemenea forțe printr-un salt voluntar de pe un pervaz/balcon este o imposibilitate biomecanică. Bubuitura „zdravănă” raportată de martori și distanța mare sugerează un impact cu energie cinetică mult mai mare, compatibil mai degrabă cu o cădere de la etajul 13 sau 16 (timp de zbor mai lung). Într-un scenariu de omor, atingerea distanței de aproximativ 04 metri pentru un corp de 46 kg necesită proiecția/împingerea energică (prin elan) de către două persoane adulte, fapt ce indică prezența complicilor. Această traiectorie parabolică lungă transformă cazul dintr-un suicid într-o „lansare de cadavru” sau o aruncare forțată cu elan. Se încalcă obligația de a efectua o expertiză balistică riguroasă care să determine corelația dintre masa corporală, etajul real și forța de lansare necesară. Distanța de aproximativ 04 metri este, în manualele de criminalistică, proba aproape certă a intervenției unei forțe mecanice externe de mare putere.

Întrebare: A stabilit cineva expertiza balistică etajul real al căderii în raport cu distanța de aproximativ 04 metri și cum se justifică fizic parcurgerea acestei distanțe de către un corp de 46 kg fără o împingere violentă?

6. Contaminarea Probelor Biologice de către soț. Poza cu nr. 03 îl surprinde pe soțul victimei lăsat singur deasupra cadavrului la ora 11:30, permițându-i-se să atingă, „să sărute” și să cuprindă corpul Ludmilei sub pătura albastră. În orice investigație de deces suspect cu istoric de violență domestică, soțul este suspectul principal, iar contactul fizic cu victima este strict interzis pentru a preveni „spălarea” probelor. Prin acest gest autorizat de poliție, orice urmă de ADN a soțului găsită ulterior pe corpul victimei (urme de luptă) poate fi justificată ca „transfer post-mortem” în timpul îmbrățișării. Această acțiune a anulat practic validitatea oricărei expertize genetice viitoare, încălcând protocoalele MAI privind gestionarea suspecților la fața locului. Se ridică întrebări despre „protecția” oferită soțului, având în vedere funcția sa de fost vicepreședinte de raion.

Întrebare: Cine a autorizat accesul fizic al soțului la cadavru pe o scenă a crimei activă și de ce nu s-au prelevat probe de pe mâinile acestuia imediat după sosire?

7. Managementul Timpului și Înhumarea Precipitată. Decesul pe 3 martie și înmormântarea pe 5 martie reprezintă un record de viteză care a blocat orice șansă pentru o a doua expertiză sau pentru teste toxicologice complete (care durează minim 14-21 de zile). Graba cu care corpul a fost eliberat sugerează o încercare deliberată de a distruge proba principală, cadavrul, înainte ca suspiciunile de omor să fie investigate serios. Procedura contravine standardelor internaționale de autopsie medico-legală în cazuri de moarte violentă, unde corpul se păstrează până la excluderea oricărei suspiciuni de omor. Această precipitare, corelată cu manipularea scenei, indică un efort coordonat de a închide cazul sub eticheta de „suicid”.

Întrebare: Cine a semnat ordinul de eliberare a cadavrului în mai puțin de 48 de ore și de ce nu s-a așteptat rezultatul examenului toxicologic (care durează minim 14-21 de zile) obligatoriu?

8. Biletul de Adio (Proba Controversată) Autenticitatea Biletului: Scrisul „Tremurat” și Constrângerea. Biletul de adio identificat in zona online prezintă un scris „tremurat” mai și este „motolit” in care conține și un capitol scris cu majuscule („DRAGUL MEU SOT”), detalii care indică un document redactat sub constrângere fizică sau psihică. În criminalistică, un scris tremurat și nesigur poate demonstra că mâna victimei a fost ghidată sau că aceasta a fost forțată să scrie într-o poziție de stres extrem. Familia nu a avut acces la originalul biletului pentru a confirma scrisul, ceea ce încalcă dreptul urmașilor la o anchetă transparentă. Ascunderea acestei probe și lipsa unei expertize grafoscopice publice sugerează că biletul ar putea fi o piesă de „staging” (înscenare) creată pentru a valida versiunea oficială.

Întrebare: A fost realizată o expertiză grafoscopică (care dureaza undeva 15-20 de zile) care să analizeze „tremurul” ca indicator al constrângerii și de ce biletul nu a fost prezentat surorii și mamei victimei?

Rog sa treceți cu vederea asupra acestor încălcări si poate totusi luați o foaie A4 si scrie-ti între timp si o cerere de demisie. Nu cred ca există mai mare punctaj de dezordine și crimă impotriva societății din partea Ministerului Afacerilor Interne.

1. Încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO):

Articolul 2 (Dreptul la viață) – Aspectul Procedural: Statul are obligația de a efectua o anchetă eficientă, independentă și promptă în cazul oricărui deces suspect. Lipsa izolării scenei și graba înhumării reprezintă o încălcare directă a acestei obligații.

2. Încălcări ale Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova (CPP RM):

Articolul 118 (Cercetarea la fața locului): Obligativitatea conservării probelor și interzicerea accesului persoanelor neautorizate. Permiterea bănuitului să manipuleze cadavrul încalcă grav acest articol.

Articolul 212 (Confidențialitatea urmăririi penale): Scurgerea de informații care favorizează versiunea de „suicid” înainte de finalizarea expertizelor.

Articolul 213 (Obligația de a sesiza organele de urmărire penală): Neglijența procurorului în a investiga neconcordanțele biologice (corpul rece) și fizice (distanța de 4m).

3. Încălcări ale Codului Penal al Republicii Moldova (CP RM):

Articolul 329 (Neglijența în serviciu): Neîndeplinirea obligațiilor de către polițiștii și procurorii de la fața locului care au permis contaminarea probelor.

Articolul 311 (Falsul în acte publice): În cazul în care raportul medico-legal omite semnele de strangulare sau starea de rigiditate a cadavrului constatată de medici la fața locului.

Articolul 323 (Favorizarea infracțiunii): Acțiuni directe ale funcționarilor publici menite să împiedice tragerea la răspundere a bănuitului.

4. Încălcarea Standardelor Internaționale (ONU):

Protocolul de la Minnesota (2016): Standardul de aur pentru investigarea deceselor potențial ilegale. Acesta interzice eliberarea corpului pentru înhumare până când toate probele (inclusiv cele care necesită timp, precum toxicologia) nu sunt colectate și confirmate.

Toate aceste nereguli constituie o încălcare gravă a Articolului 2 din CEDO, precum și a Articolelor 118 și 212 din Codul de Procedură Penală al RM. Totodată, acțiunile organelor de anchetă pot fi încadrate la Neglijență în serviciu (Art. 329 CP RM) și Favorizarea infracțiunii (Art. 323 CP RM).

Victor Ciutac