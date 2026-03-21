Rusia ar putea folosi armata pentru a-și elibera cetățenii arestați în alte țări

Guvernul Federației Ruse a depus în Duma de Stat un proiect de lege care prevede extinderea temeiurilor pentru utilizarea armatei în afara țării. Inițiativa ar permite intervenția în cazurile în care cetățeni ruși sunt arestați sau urmăriți penal în alte state, iar autoritățile de la Moscova consideră că aceste acțiuni sunt ilegale.

Potrivit notei explicative a proiectului, documentul a fost elaborat de Ministerul rus al Apărării și are drept scop protejarea drepturilor cetățenilor Federației Ruse în situațiile în care aceștia sunt reținuți sau urmăriți penal în baza unor decizii ale instanțelor străine ori ale unor organisme internaționale pe care Rusia nu le recunoaște.

Președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, a anunțat că proiectul de lege a fost transmis Comitetului pentru Apărare și urmează să fie examinat cu prioritate de deputați.

Prim-vicepreședintele Comitetului pentru Apărare din Duma de Stat, Aleksei Juravliov, a declarat pentru presa rusă că inițiativa ar extinde juridic motivele pentru folosirea armatei în afara Rusiei. Potrivit acestuia, motivul ar putea fi arestarea sau urmărirea penală a unui cetățean rus într-o jurisdicție străină, dacă Moscova consideră că acțiunea este ilegală.

Deputatul a precizat că decizia finală privind utilizarea armatei ar aparține președintelui Federației Ruse.

În opinia sa, aplicarea legii ar putea însemna fie demonstrații de forță militară pentru a determina eliberarea unui cetățean rus reținut, fie operațiuni ale unor unități speciale pentru eliberarea acestuia.

Juravliov a menționat și un caz concret, sugerând că astfel de măsuri ar fi putut fi folosite în situația arheologului rus Aleksandr Butiaghin, reținut în Polonia la solicitarea Ucrainei. Potrivit informațiilor apărute în presă, un tribunal din Varșovia a decis extrădarea acestuia către Ucraina.

Deputatul a afirmat că adoptarea unei asemenea legi ar transmite statelor considerate ostile Rusiei un semnal privind consecințele arestării cetățenilor ruși.

Proiectul de lege se află în prezent în procedura legislativă și urmează să fie analizat de deputații Dumei de Stat.