VIDEO Primarul de Hâncești, despre cazul Ludmilei Vartic: Cineva influent ar fi intervenit

Primarul municipiului Hâncești, Alexandru Botnari, a declarat că în cazul Ludmilei Vartic ar fi putut exista intervenții din partea unor persoane influente, care ar fi împiedicat investigarea corectă a incidentului. Edilul a spus că situația ridică mai multe semne de întrebare, inclusiv în ceea ce privește reacția conducerii instituției medicale.

Edilul a afirmat că situația ridică mai multe semne de întrebare și a făcut referire la presupusa internare a Ludmilei Vartic în luna noiembrie.

„Ori credeți că n-a fost cazul acesta în luna noiembrie? A fost mușamalizat, nimeni nu a intervenit și nu s-a întâmplat nimic”, a declarat Alexandru Botnari.

Primarul a mai spus că este puțin probabil ca medicul-șef al spitalului să fi fost contactat direct de soțul victimei, sugerând că ar fi existat alte persoane care ar fi intervenit în acest caz.

„Eu cred că medicul-șef nu a primit telefon în urma cazului respectiv de la domnul Vartic. Eu cred că a sunat altcineva”, a afirmat edilul.

Potrivit lui Botnari, conducerea spitalului ar fi putut fi supusă unor presiuni, iar acest lucru ar fi dus la lipsa unei reacții adecvate din partea instituției.

„Dacă șeful spitalului nu a putut să refuze, la asta ajungem. Cineva a rugat ca lucrurile să fie clarificate altfel”, a spus primarul.

Alexandru Botnari a mai declarat că, dacă se va confirma existența unor intervenții, acest lucru ar putea indica faptul că au fost comise abuzuri.

„Dacă a intervenit cineva, asta ar confirma versiunea că s-au comis abuzuri”, a precizat el, adăugând că organele de control vor efectua verificările necesare.

Primarul municipiului Hâncești a sugerat, totodată, că medicul-șef al spitalului ar putea oferi, ulterior, mai multe detalii despre eventualele intervenții.

„Cred că și șeful spitalului, pe parcurs, va vorbi despre cine a intervenit, dacă a intervenit”, a menționat Alexandru Botnari.

Spitalul Raional Hâncești a respins informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Ludmila Vartic ar fi fost adusă bătută la spital în noiembrie 2025, iar medicii nu ar fi sesizat autoritățile. Instituția medicală afirmă că, potrivit registrelor medicale și verificărilor interne, o astfel de adresare nu a fost confirmată.