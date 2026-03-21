„Poșla von” – Coșmarul unei mame la Spitalul Raional Șoldănești: Între frig, umilință și neputință

Am solicitat intervenția ambulanței, deoarece copilul meu în vârstă de 5 luni se simțea rău, prezentând simptome de răceală,vomă, diaree. Am fost transportați la Spitalul Raional Șoldănești, unde inițial am fost primiți de medicii de gardă în mod corespunzător.

Ulterior, am fost direcționați către secția de boli infecțioase, aflată într-o altă clădire, pe motiv că în secția pediatrică nu se permite internarea cu acest diagnostic. Acolo ni s-a oferit o cameră de internare în condiții necorespunzătoare, unde pătrundea curentul de aer, căldura lipsea,a fost adus un cămin electric. Menționez-copilul era răcit.Nu am făcut obiecții la acel moment.

În momentul pregătirii copilului pentru administrarea unei perfuzii, am constatat condiții complet improprii: lumină insuficientă (fiind rugată să folosesc lanterna telefonului), lipsa unui spațiu adecvat, medicul fiind nevoit să stea în genunchi pentru a efectua procedura. Copilul era extrem de agitat și plângea intens, iar vena nu a fost găsită nici după multiple încercări la ambele mâini.

Menționez că nu am pretenții la doamna care a încercat sa găsească vena – înțeleg că astfel de situații pot fi dificile la un bebeluș.

Văzând starea copilului meu și suferința acestuia, am solicitat oprirea procedurii și transferul la Chișinău, unde există condiții și personal specializat.

Medicul din secția de boli infecțioase a recunoscut că nu dispune de condițiile necesare pentru tratament.

Am fost ulterior redirecționați în altă secție, unde am fost primiți într-un cabinet din reanimare. În timpul intervenției, am fost scoasă din încăpere, deși sunt mama copilului minor. După mai multe minute în care copilul a plâns continuu, am solicitat informații despre starea și diagnosticul acestuia, însă am primit un răspuns arogant și lipsit de respect.

Specific că aceeași persoană mi s-a adresat în limba rusă folosind un ton agresiv și expresii jignitoare, inclusiv: „пошла вон” și „идиотка”.

Am solicitat respectuos să mi se vorbească în limba română, însă am fost tratată cu dispreț și jignită verbal. În momentul în care am intrat în cabinet pentru a-mi vedea copilul, am fost din nou alungată, deși am dreptul legal de a fi prezentă.

Menționez că persoana care m-a insultat nu a dorit inițial să se prezinte, refuzând să își comunice numele atunci când i-am solicitat acest lucru. Am întrebat ulterior și celelalte asistente medicale prezente, însă acestea au declarat că nu cunosc identitatea acesteia. Din informațiile obținute ulterior, am înțeles că aceasta s-ar numi Tatiana Fedorciucov.

În final, procedura nu a fost realizată, vena nu a fost găsită, iar copilului nu i-a fost administrat tratamentul necesar. Am rămas doar cu o experiență traumatizantă pentru copil și timp pierdut.

În aceste condiții, am refuzat internarea și tratamentul în instituția respectivă și am solicitat transferul la Chișinău.

