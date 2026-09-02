Escrocherie! O femeie a vândut terenuri și a pierdut 672.000 de lei după o falsă investiție

Opt cazuri de escrocherie au fost înregistrate de Poliție în ultimele 24 de ore, prejudiciul total cauzat victimelor ridicându-se la aproape 1,7 milioane de lei.

Potrivit oamenilor legii, șase dintre cazuri s-au produs anterior, însă victimele au decis să sesizeze Poliția abia acum.

În aceeași perioadă, alte 83 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca persoanele vizate să piardă bani.

Unul dintre cazurile raportate a avut loc în raionul Dondușeni, unde o femeie de 55 de ani a rămas fără aproximativ 672.000 de lei.

Potrivit Poliției, în perioada 15 iulie – 1 septembrie, femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute, care au convins-o să transfere bani sub pretextul unor investiții prin intermediul unei platforme.

În total, victima le-a transmis escrocilor aproximativ 672.000 de lei. Banii proveneau din vânzarea unor terenuri agricole pe care femeia le deținea.

Aceasta a sesizat Poliția abia pe 1 septembrie, după ce și-a dat seama că a fost înșelată.

Oamenii legii le recomandă cetățenilor să nu transfere bani în urma unor apeluri sau mesaje primite de la persoane necunoscute și să fie sceptici față de promisiunile privind câștiguri rapide sau investiții cu profit garantat.

Persoanele care suspectează că au devenit victime ale unei escrocherii sunt îndemnate să anunțe imediat Poliția, inclusiv prin intermediul Serviciului 112.