Grant de 4,32 milioane de euro pentru dotarea și consolidarea capacităților Armatei Naționale

Ministerul Apărării va beneficia de un grant de circa 4,32 milioane de euro pentru îmbunătățirea capacităților de răspuns la situații de criză.

Comisia pentru politică externă a avizat semnarea acordului cu Institutul Națiunilor Unite pentru Formare și Cercetare (UNITAR). Prin acest acord, UNITAR va finanța implementarea proiectului „Consolidarea capacității operaționale a Armatei Naționale a Republicii Moldova”.

Potrivit autorităților, fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea de echipamente și consolidarea capacităților instituționale ale Ministerului Apărării.

În acest sens, Armata Națională va fi dotată cu mai multe vehicule de transport, spații modulare de cazare și facilități de teren etc. Totodată, militarii vor fi instruiți, certificați și evaluați în funcție.

Documentul va fi propus spre ratificare în plenul Parlamentului, după care proiectul urmează să fie implementat până la 30 decembrie 2026.