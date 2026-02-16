Ninsorile pun stăpânire pe țară. Vânt puternic și nopți geroase până pe 20 februarie

În perioada 17–20 februarie, vremea se răcește accentuat în nord, centru, Capitală și sud. Sunt prognozate ninsori în mai multe regiuni, iar temperaturile vor rămâne negative, în special în timpul nopții.

Marți, 17 februarie, sunt anunțate ninsori în centru, inclusiv în Capitală, și în sud, în timp ce în nord cerul va fi mai mult noros. Maximele vor ajunge la -4°C în nord, -2°C în centru și 1°C în sud. Minimele vor coborî până la -8°C în nord și -3°C în sud.

Miercuri, 18 februarie, ninsorile se intensifică în nord și centru, iar în sud sunt posibile episoade mai consistente. Temperaturile vor scădea până la -10°C în nord, -7°C în centru și -5°C în sud. Vântul va avea intensificări de până la 37 km/h.

Joi, 19 februarie, vremea rămâne rece, cu cer predominant noros în toate regiunile. Minimele pot atinge -11°C în nord, -8°C în centru și -6°C în sud. Maximele se vor situa între -5°C în nord și 0°C în sud.

Vineri, 20 februarie, sunt prognozate noi ninsori în nord și centru, inclusiv în Capitală, în timp ce în sud cerul va deveni variabil. Temperaturile maxime vor varia între -3°C în nord și 2°C în sud, iar minimele vor coborî până la -7°C în nord și -2°C în sud.

Umiditatea aerului va rămâne ridicată, între 75% și 90%, iar vântul va sufla predominant din nord-vest, cu schimbare spre sud-est către finalul intervalului.