Lideri internaționali condamnă acțiunile Rusiei, într-un val de mesaje de solidaritate cu România după incidentul de la Galați

„Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, după incidentul de la Galați, unde o dronă s-a prăbușit pe un bloc în noaptea de joi spre vineri. La rândul lor, oficiali din UE, SUA și nu numai au condamnat acțiunile Rusiei și au transmis mesaje de solidaritate cu țara noastră.

Incidentul de la Galați este tratat ca subiect central în cele mai importante publicații internaționale, precum BBC sau The Guardian.

Mark Rutte, care a avut o discuție cu președintele Nicușor Dan, a reiterat că „NATO este pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat”, potrivit AFP.

Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich, a discutat cu șeful Armatei Române despre cele întâmplate, a precizat alianța.

Reacții de la vârful UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că „războiul de agresiune” al Rusiei „a depășit încă o limită”. Ea a promis că blocul comunitar va spori măsurile de descurajare la frontiera estică.

„Ne exprimăm solidaritatea deplină cu România și poporul său. Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm securitatea și capacitatea de descurajare, în special la frontiera noastră de est, vom continua să intensificăm presiunea asupra Rusiei. Pregătim cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni”, a adăugat ea.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis, de asemenea, un mesaj de „solidaritate și sprijin deplin pentru România”.

„Escaladarea acțiunilor Rusiei pe teritoriul UE este imprudentă și iresponsabilă. Condamn cu cea mai mare fermitate această încălcare a spațiului aerian național al României și a dreptului internațional. UE este unită în eforturile de a intensifica presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni și prin consolidarea capacităților de apărare, în special de-a lungul frontierei noastre de est”, a mai afirmat oficialul.

SUA au condamnat incidentul

Ambasadorul SUA la NATO a transmis un mesaj de solidaritate cu țara noastră, condamnând incidentul de la Galați.

„Suntem alături de România și condamnăm această incursiune pe teritoriul său”, a declarat Matt Whitaker, vineri, într-o postare pe platforma X.

„Suntem alături de România, aliatul nostru din NATO, și condamnăm această incursiune nesăbuită de pe teritoriul său. Gândurile noastre se îndreaptă către răniții din Galați. Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a adăugat ambasadorul american.

Congresmenul republican Joe Wilson a spus că „descurajarea este singura modalitate de a opri acțiunile perverse ale Rusiei”, întrucât „Rusia înțelege doar limbajul forței”.

„Rusia, în mod beligerant și neprovocat, a atacat România. Familii care dorm în casele lor sunt ținta rachetelor și a dronelor iraniene ale criminalului de război Putin”, a scris acesta, într-un mesaj dur pe X.

Marea Britanie: „Suntem umăr la umăr cu România”

Premierul Keir Starmer a avertizat că acțiunile Rusiei „amenință securitatea întregului nostru continent”.

„Din nou și din nou, Rusia a arătat că nu are niciun respect pentru viața civililor, pentru dreptul internațional sau pentru suveranitatea vecinilor săi. Acest lucru nu trebuie permis. Suntem umăr la umăr cu Ucraina, România și cu toți aliații noștri din NATO în fața agresiunii ruse”, a declarat șeful guvernului de la Londra, printr-un comunicat de presă.

Austria l-a convocat pe ambasadorul rus

Șefa diplomației austriece, Beate Meinl-Reisinger, a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei din Viena „pentru a exprima în mod clar protestul Austriei față de escaladarea Rusiei”, potrivit France 24.

„Europa nu va fi intimidată”, a declarat ea, într-o postare pe X.

Ministerul Afacerilor Externe din România l-a convocat la rândul său la discuții pe ambasadorul Rusiei din București.

Cum au reacționat Germania și Franța

Cancelarul german Friedrich Merz a condamnat acțiunile „nesăbuite” ale Rusiei și a avertizat că acestea demonstrează disponibilitatea Moscovei de a escalada tensiunile.

Germania „este alături de aliații din NATO”, a afirmat el, într-o postare pe X.

„Incidentul subliniază încă o dată necesitatea unei posturi puternice a NATO pe flancul estic. Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a subliniat șeful guvernului de la Berlin.

Franța a anunțat că îi va cere ambasadorului rus explicații cu privire la incidentul de la Galați.

„Avem de-a face cu un act iresponsabil care implică o dronă, și nu este prima dată. În mai multe rânduri, drone rusești și alte aeronave au pătruns în spațiul aerian al Uniunii Europene și al NATO”, a declarat ministrul de externe Jean-Noël Barrot, vineri, la postul de radio France Inter.

Barrot îl convocase deja pe ambasadorul rus la discuții, la începutul acestei săptămâni, după atacurile aeriene ruse care au avut loc în Ucraina în finalul săptămânii trecute.

Franța are aproximativ 1.500 de soldați dislocați în România ca parte a posturii de apărare a alianței.

Și țările baltice au condamnat incidentul

Preşedintele Letoniei, Edgars Rinkēvič, a spus că țara sa „este pregătită să sprijine măsuri adecvate pentru prevenirea” incidentelor de acest gen.

„Letonia își exprimă solidaritatea deplină cu România, aliatul nostru”, a declarat el.

Premierul Lituaniei, Inga Ruginienė, a spus că incidentul din România este un semnal că e momentul să fie pusă „presiune maximă” asupra Rusiei pentru încheierea războiului din Ucrainei.

„Ne exprimăm solidaritatea deplină cu România și cu poporul său. Încă o dată, acest incident subliniază necesitatea urgentă de a exercita o presiune maximă asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului său brutal și criminal, de a acorda un sprijin mai puternic Ucrainei și de a lua măsuri decisive pentru consolidarea flancului estic al NATO”, a scris Ruginienė într-un mesaj pe X.

Zelenski: Ucraina, gata să sprijine România „în orice mod necesar”

Președintele Ucrainei a spus că țara sa va sprijini România „în orice mod este necesar” și a cerut întețirea presiunii asupra Rusiei.

„Contăm pe faptul că noile sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei vor fi cu adevărat ferme și vor face Rusia să simtă că atacurile sale înseamnă pierderi semnificative pentru Rusia însăși”, a declarat Volodimir Zelenski, pe X.

Maia Sandu: „Rusia trebuie oprită”

Președinta Republicii Moldova a condamnat incidentul de la Galați și a spus că Rusia „trebuie oprită”.

„Este grav. Republica Moldova este pe deplin solidară cu România și le dorește o recuperare rapidă celor răniți la Galați. Rusia este un pericol pentru toți și trebuie oprită”, a declarat președinta Maia Sandu.