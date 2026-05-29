Trei tineri din nordul țării, reținuți după ce au jefuit un bărbat în Capitală

Trei tineri de 23 și 24 de ani, originari din raioanele Ocnița și Edineț, au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de comiterea unui jaf în Capitală. Aceștia ar fi agresat un tânăr de 25 de ani și i-ar fi sustras bani și bunuri personale în valoare de peste 10.000 de lei.

Potrivit Poliției, cei trei au fost reținuți de polițiștii și procurorii sectorului Buiucani, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău.

Conform materialului probatoriu acumulat, suspecții se aflau noaptea în apropierea unui local, unde ar fi aplicat violență fizică asupra unui tânăr de 25 de ani.

Ulterior, aceștia l-ar fi deposedat de bani și bunuri personale, prejudiciul fiind estimat la peste 10.000 de lei.

La scurt timp, suspecții au fost identificați și reținuți de polițiști, iar bunurile sustrase au fost recuperate.

Cei trei au fost plasați în arest la domiciliu. Conform legislației, persoanele găsite vinovate de o asemenea infracțiune riscă până la cinci ani de închisoare.