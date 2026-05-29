Un moldovean și-a vândut două apartamente și le-a dat escrocilor 2,1 milioane de lei

Poliția a înregistrat 13 cazuri de fraudă telefonică în ultimele 24 de ore, cu un prejudiciu total de peste 3 milioane de lei. Cel mai grav caz vizează un bărbat de 68 de ani din Chișinău, care a fost convins de escroci să transmită 2,1 milioane de lei prin intermediul unui curier.

Potrivit Poliției, patru dintre cazurile de fraudă telefonică au avut loc ieri, iar celelalte s-au produs în zilele precedente, fiind raportate abia acum de victime.

Totodată, alte 475 de tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor.

Cel mai mare prejudiciu înregistrat este de 2,1 milioane de lei. Victima este un bărbat de 68 de ani din Chișinău, care a fost contactat de persoane ce s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei.

Escrocii l-au convins să transmită bani prin intermediul unui curier. Bărbatul a remis sumele în trei tranșe, în perioada 7 aprilie – 22 mai, iar ieri a sesizat Poliția.

Pentru a face rost de bani, victima și-a vândut două apartamente, a folosit economiile personale și a împrumutat bani de la rude.

Al doilea prejudiciu ca valoare a fost înregistrat la Cahul, unde escrocii au folosit aceeași schemă. În acest caz, paguba se ridică la 780.000 de lei.

Poliția precizează că schema dominantă rămâne cea în care escrocii se prezintă drept reprezentanți ai BNM sau ai instituțiilor bancare. De asemenea, continuă să fie folosite platformele investiționale fictive.

Oamenii legii atrag atenția că persistă și cazurile în care victimele extrag bani în numerar, îi transmit unui curier sau lasă pachete în locații indicate de escroci.

Totodată, au fost înregistrate tentative de phishing prin mesaje privind presupuse amenzi rutiere. Într-o singură zi, au fost documentate două cazuri în care victimele au primit SMS-uri, au accesat linkuri false și li s-a cerut să achite o amendă pretins generată de camerele de monitorizare a traficului.

Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență, să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu acceseze linkuri suspecte și să verifice orice informație primită prin telefon sau mesaje. În cazul unor tentative de fraudă, oamenii sunt îndemnați să anunțe imediat Poliția.