Expert, despre kenții din Parlament: PAS nu a învățat lecția din 2022

Comentând discuțiile online despre alcool purtate de mai mulți deputați în timpul unei ședințe a Parlamentului, analistul politic Igor Boțan a declarat că Partidul Acțiune și Solidaritate nu ar fi tras concluziile necesare după scandalul din 2022, când conturile de Telegram ale unor demnitari au fost sparte și mesajele private au ajuns în spațiul public.

Conversația, purtată într-un grup de WhatsApp denumit „Kenții” („Prietenii”, în argoul rusesc), a devenit virală după ce a fost surprinsă într-o fotografie realizată de pe calculatorul deputatului PAS Maxim Potîrniche și publicată de Alexandru Verșinin, de la Democrația Acasă. Ulterior, câțiva membri ai grupului au explicat că discuția a avut loc în timpul unei pauze tehnice și au cerut scuze public. Opoziția a criticat însă comportamentul deputaților, calificându-l drept nepotrivit pentru funcția de demnitar.

Igor Boțan a amintit că, după scurgerile de informații apărute pe site-ul „Moldova-Leaks” în noiembrie 2022, au existat propuneri ca persoanele cu funcții publice să fie instruite în domeniul igienei informaționale și al securității comunicării.

„Au trecut exact trei ani de la acel scandal și ne pomenim din nou într-o situație neplăcută. Nu este comparabilă cu cea din 2022, dar cum este posibil să nu se învețe lecțiile și să nu se introducă un cod de etică pentru deputații PAS, pentru Guvern și alte structuri oficiale?”, s-a întrebat analistul.

La rândul său, analistul politic Nicolae Negru a declarat că este mai deranjat de limbajul folosit în conversație decât de subiectul discuției.

„Folosirea acestui argou rusesc vorbește despre identitatea lor culturală, care nu pare una europeană. Și atunci apar îndoieli că pot să ne ducă în Europa”, a spus Negru.

Totuși, Nicolae Negru consideră că episodul nu va afecta semnificativ imaginea partidului de guvernământ.

„Riscăm să cădem în snobism și fățărnicie. Să recunoaștem că, uneori, chiar și într-o biserică, gândurile ne mai fug în altă parte”, a conchis analistul.

Amintim că mai mulți deputați PAS, adunați într-un grup pe WhatsApp, denumit „Kenții”, au fost surprinși discutând în timpul ședinței Parlamentului. Conversația a fost fotografiată de pe laptopul deputatului Maxim Potîrniche și publicată pe rețelele sociale.

Potrivit mesajelor, deputatul Eugen Sinchevici a întrebat „Cine ce alcool are?”, iar Radu Marian a răspuns că are „vreo 4 sticle de vin”.

Ulterior, Eugen Sinchevici a răspuns: „Cum a zis Carlas: tot ce are spirt și arde o să fie nicitojit”.

În aceeași conversație apare și un mesaj al deputatului PAS Marcel Spatari, care comentează: „Chicu – campion la amendamente. Propun să-i dăm o diplomă ceva”.