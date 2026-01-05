Ninsorile blochează transportul în Țările de Jos. Sute de zboruri anulate la Schiphol

Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat circa 500 de zboruri, de dimineață, din cauza ninsorilor abundente din Țările de Jos. Zăpada a afectat și traficul feroviar, și cel rutier, scrie Reuters.

Cod galben de vreme rea a fost emis în Țările de Jos. La Aeroportul din Amsterdam – unul dintre cele mai aglomerate hub-uri din Europa – activitatea a fost perturbată în weekend, din cauza înghețului și a zăpezii.

Capacitatea pistelor a fost redusă, concomitent cu încetinirea operațiunilor la sol.

Stratul de zăpadă a acoperit zone semnificative în toată țara, paralizând transportul terestru. În regiunea Amsterdamului nu a circulat niciun tren. Circulația transportului public a fost perturbată în numeroase localități din Țările de Jos.

Meteorologii locali au avertizat că vremea nefavorabilă se va menține pe tot parcursul săptămânii.