Internațional

Ninsorile blochează transportul în Țările de Jos. Sute de zboruri anulate la Schiphol

Photo of Timpul.md Timpul.md5 ianuarie 2026
0 0

Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat circa 500 de zboruri, de dimineață, din cauza ninsorilor abundente din Țările de Jos. Zăpada a afectat și traficul feroviar, și cel rutier, scrie Reuters.

Cod galben de vreme rea a fost emis în Țările de Jos. La Aeroportul din Amsterdam – unul dintre cele mai aglomerate hub-uri din Europa – activitatea a fost perturbată în weekend, din cauza înghețului și a zăpezii.

Capacitatea pistelor a fost redusă, concomitent cu încetinirea operațiunilor la sol.

Stratul de zăpadă a acoperit zone semnificative în toată țara, paralizând transportul terestru. În regiunea Amsterdamului nu a circulat niciun tren. Circulația transportului public a fost perturbată în numeroase localități din Țările de Jos.

Meteorologii locali au avertizat că vremea nefavorabilă se va menține pe tot parcursul săptămânii.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md5 ianuarie 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *