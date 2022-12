Expert economic: „Putin nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru criza umanitară care va fi în Transnistria și încearcă s-o paseze guvernului de la Chișinău”

”Putin nu vrea să-și asume responsabilitatea, dacă el ne va deconecta gazul nouă, nimerește în situație și Transnistria și el nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru criza umanitară care va fi în Transnistria. De aceea el încearcă să paseze această responsabilitate guvernului de la Chișinău”, a declart expertul în energetică, Sergiu Tofilat.

În cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, expertul a subliniat că președintele rus și-ar dori să deconecteze Republica Moldova de la gaz, cum a făcut în privința Finlandei, Poloniei, Germaniei, Bulgariei.

”Mai întâi să vedem datele problemei, ca să înțelegem cum era cel mai bine de făcut în situația în care noi suntem. Acest volum de gaz e clar că nu ajunge pentru ambele maluri, ori unii au să înghețe, ori alții. Acum, Putin și-ar dori să deconecteze Republica Moldova de la gaz, cum a făcut în privința Finlandei, Poloniei, Germaniei, Bulgariei, mai multor țări europene, dar el nu poate să ne deconecteze nouă gazul, fără ca să-i intre în situație și Transnistriei. De ce? Pentru că ei primesc gaz prin contractul Moldovagaz. Chiar de la 1 mai anul curent – vă amintiți? – trebuia să fie făcut auditul la Moldovagaz, lucrurile încă se desfășoară, Gazprom putea deja de la 1 mai să întrerupă acest contract. Nu a făcut-o. De ce? Fiindcă Putin nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce se va întâmpla în stânga Nistrului, fără gaz ei acolo intră în colaps în două luni de zile”, a explicat Tofilat.

De asemenea, el a comentat nemulțumirea lui Putin privind despre gazele Republicii Moldova cumpărate de la Gazprom și depozitate pe teritoriul Ucrainei.

„Prima componentă a problemei este că Putin nu vrea să-și asume responsabilitatea, dacă el ne va deconecta gazul nouă, nimerește în situație și Transnistria și el nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru criza umanitară care va fi în Transnistria. De aceea el încearcă să paseze această responsabilitate guvernului de la Chișinău. Noi vă dăm doar 5,7 milioane de metri cubi, iar voi descurcați-vă cum vreți. Iarna precis că nu ne-ar ajunge acest volum. În situația aceasta, am auzit voci… Haideți să ne întoarcem oleacă înapoi, până la semnarea contractului ce se întâmpla, în luna noiembrie nu era niciun contract nimic, erau doar acești 5,7 milioane de metri cubi pe zi. În principiu, nouă ne-ar ajunge acest volum, Transnistriei separat i-ar ajunge, iar la amândoi nu ne ajunge. Aici totul e clar. Ceea ce ține de Transnistria, un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere – ei supraviețuiesc doar datorită faptului că primesc gaz pe gratis, nu pe datorie, datoria aceea n-are s-o achite nimeni, pe gratis, din care fac energie…”, a mai comentat el.

