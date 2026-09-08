Extinderea Aeroportului Chișinău, blocată: ANSC cere reevaluarea ofertei câștigătoare

Extinderea Aeroportului Internațional Chișinău este amânată după ce Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a dispus reevaluarea ofertei desemnate câștigătoare. Decizia de atribuire din 31 iulie a fost anulată, însă procedura de achiziție continuă.

ANSC a emis decizia la 7 septembrie, după ce două dintre cele patru companii participante la licitație au contestat rezultatul procedurii.

„Procedura de achiziție nu este anulată, este revizuit doar calendarul anterior pentru a remedia aspectele menționate de ANSC. Grupul de lucru al Aeroportului urmează să reevalueze oferta, ținând cont de constatările expuse în decizie și să finalizeze procedura în conformitate cu cadrul legal aplicabil. Vom solicita ofertantului desemnat anterior câștigător extinderea garanției bancare, în condițiile în care ANSC a menționat că acesta a demonstrat existența garanției până la 16 octombrie, în timp ce era necesară valabilitatea până la 17 octombrie. Subliniem că garanția bancară era valabilă la momentul adoptării deciziei privind desemnarea câștigătorului, iar solicitarea de prelungire a acesteia reprezintă un mecanism prevăzut de cadrul normativ în vigoare”, precizează Aeroportul Internațional Chișinău.

Un alt aspect care urmează să fie reexaminat ține de indicatorii de lichiditate ai ofertantului. Potrivit Aeroportului, aceștia nu vor fi analizați doar individual, ci și prin prisma parteneriatului asumat cu o altă companie pentru executarea lucrărilor.

Licitația pentru reconstruirea, replanificarea parțială și extinderea terminalului aeroportuar a fost lansată pe 7 mai 2026, cu termen-limită pentru depunerea ofertelor la 19 iunie. La procedură au participat patru companii, iar pe 31 iulie a fost desemnată câștigătoare compania care a prezentat oferta cu cel mai mic preț. Pe 10 august, două dintre companiile participante au depus contestații.

Extinderea terminalului este argumentată prin creșterea accelerată a numărului de pasageri. Aeroportul Internațional Chișinău a depășit pentru prima dată pragul de 5 milioane de pasageri anul trecut și a încheiat 2025 cu peste 6 milioane de pasageri, traficul fiind de peste două ori mai mare decât în 2023.