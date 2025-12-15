Tiraspolul reintroduce stare de urgență în economie. Un decret în acest sens urmează să fie semnat în timpul apropiat de liderul regimului separatist, Vadim Krasnoselski.

Potrivit presei din regiune, motivul pentru revenire la starea de urgență este legat de dificultăți în cadrul procesului de livrare a gazelor naturale.

După semnarea „decretului”, acesta va fi expediat către așa-zisul Soviet Suprem pentru examinare și aprobare.

Anterior, așa-zisul ministru al economiei, Serghei Obolonik, declara că problemele cu livrările de gaz în Transnistria sunt legate de reducerea ritmului efectuării operațiunilor de decontare pe teritoriul Uniunii Europene.

Astfel, pentru a asigura pe deplin populația regiunii cu gaze, au fost introduse restricții pentru sectorul industrial. În acest sens, scrie IPN, trei mari întreprinderi din regiune au fost trimiși în șomaj tehnic – Combinatul de Ciment din Râbnița, combinatul textil „Tirotex” și Uzina Metalurgică Moldovenească.