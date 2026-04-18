Nebunie în Orientul Mijlociu: Iranul trage puternic asupra petrolierelor care încearcă să traverseze Strâmtoarea Ormuz

Cel puţin două nave comerciale au raportat că au fost lovite de focuri de armă în timp ce încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz sâmbătă, au declarat trei surse din domeniul securităţii maritime şi transportului maritim, la scurt timp după ce Iranul a anunţat că îşi consolidează din nou controlul asupra acestei căi navigabile cruciale.

Ambarcațiunile iraniene trag asupra petrolierelor din Strâmtoarea Ormuz

Ambarcaţiuni rapide iraniene au tras asupra unui petrolier în Strâmtoarea Ormuz sâmbătă, a relatat agenţia britanică de securitate maritimă UKMTO, citată de AFP.

Căpitanul petrolierului a raportat că a fost abordat la 37 de kilometri nord-est de Oman de două ambarcaţiuni rapide aparţinând Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice. Fără niciun avertisment radio, ambarcaţiunile rapide au deschis apoi focul asupra petrolierului, a declarat Centrul de Operaţiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit într-un comunicat postat online.

„Nava petrolieră şi echipajul său sunt în siguranţă. Autorităţile investighează”, se adaugă în comunicat.

Totodată, unele nave comerciale au primit un mesaj radio de la marina iraniană că Strâmtoarea Ormuz este închisă din nou şi că nicio navă nu are voie să treacă prin ea, au declarat sâmbătă surse din domeniul transporturilor, citate de Reuters.

Anterior, sistemele de urmărire maritimă au arătat un convoi de opt petroliere care tranzitau strâmtoarea, fiind prima mişcare majoră de nave de la începutul războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, acum şapte săptămâni.

Însă Iranul a declarat apoi că reimpune controale militare stricte pe această rută vitală, unde înainte de război tranzita aproximativ o cincime din comerţul global cu petrol, în timp ce SUA îşi menţine blocada porturilor iraniene.

„Trump postează şi vorbeşte mult”

Într-un mesaj sfidător postat pe canalul său de Telegram, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că marina iraniană este gata să provoace „noi înfrângeri amare” inamicilor săi.

„Marina curajoasă este gata să-l facă pe inamic să guste amărăciunea noilor înfrângeri”, a afirmat într-o declaraţie difuzată pe Telegram noul ayatollah, care nu a mai fost văzut în public de la numirea sa.

Iar ministrul adjunct de externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump „postează şi vorbeşte mult”, după ce republicanul a declarat că este posibil să nu prelungească armistiţiul cu Iranul după expirarea acestuia, miercuri.

„Ştiţi, partea americană postează şi vorbeşte mult. Uneori este confuz, contradictoriu”, a spus Saeed Khatibzadeh, ca răspuns la o întrebare despre Donald Trump la un forum diplomatic din Antalya, sudul Turciei.

Nu a fost stabilită o dată pentru o a doua rundă de negocieri americano-iraniene

Khatibzadeh a mai declarat că nu a fost încă stabilită o dată pentru o a doua rundă de negocieri între Washington şi Teheran, după eşecul discuţiilor iniţiale de weekendul trecut din Pakistan.

„Nu putem stabili o dată până nu vom avea o înţelegere asupra cadrului. Nu dorim să ne angajăm în negocieri sau întâlniri sortite eşecului şi care ar putea servi drept pretext pentru o escaladare suplimentară”, a insistat el.

Trump anunţase cu câteva ore mai devreme „câteva veşti destul de bune” despre Iran, refuzând să detalieze. Dar republicanul declarase totodată că luptele ar putea fi reluate dacă nu se va ajunge la un acord de pace până miercuri, când expiră un armistiţiu de două săptămâni.

Iranul a decis să închidă din nou Strâmtoarea Ormuz

Iranul a anunţat redeschiderea temporară a Strâmtorii Ormuz în urma unui acord separat de armistiţiu de 10 zile între Israel şi Liban, mediat de SUA.

Însă sâmbătă, comandamentul forţelor armate iraniene a declarat că tranzitul prin strâmtoare a revenit la o „stare de control militar iranian strict”, invocând ceea ce a descris ca încălcări repetate ale SUA şi acte de „piraterie” sub pretextul unei blocade.

Un purtător de cuvânt militar iranian a declarat că Iranul a fost anterior de acord, „cu bună-credinţă”, cu trecerea controlată a unui număr limitat de petroliere şi nave comerciale în urma negocierilor, dar a spus că acţiunile continue ale SUA au forţat Teheranul să restabilească controale mai stricte asupra transportului maritim prin punctul strategic de blocare.

Nu au existat comentarii imediate din partea SUA.