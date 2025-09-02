Fermierii din R. Moldova, apel către Bruxelles: Nu ne lăsați să dispărem

Asociația „Forța Fermierilor” a transmis o scrisoare deschisă comisarului european pentru Agricultură, în care descrie situația „reală și dificilă” a agriculturii moldovenești și solicită un sprijin echitabil pentru toți producătorii, nu doar pentru câteva sectoare privilegiate.

În document, agricultorii afirmă că imaginea prezentată oficialilor europeni reflectă doar câteva afaceri sprijinite masiv de Guvern prin subvenții și credite preferențiale, în timp ce „mii de fermieri mici și mijlocii sunt împinși spre faliment”.

Exemplele negative invocate:

producția de cereale și procesarea – „practic abandonate” după criza cerealelor din 2022;

zootehnia – sprijin minim și întârziat;

fermierii mici și mijlocii – marginalizați de politici considerate ostile.

Asociația menționează că secetele repetate, lipsa sprijinului real și invazia cerealelor ucrainene i-au decapitalizat pe agricultori mai grav decât crizele climatice. Rezultatul: peste 33.000 de lucrători agricoli au migrat peste hotare din totalul de 190.000.

Fermierii denunță:

limitarea rambursării TVA și eliminarea accizei la motorină,

lipsa de intervenții rapide în crize,

restricționarea protestelor agricultorilor cu tehnică agricolă,

„campanii de denigrare” și etichetarea Asociației drept „anti-europeană” sau „pro-rusă”.

În scrisoare este citată și declarația premierului, care ar fi afirmat recent că „nu contează dacă terenurile agricole vor fi lucrate de 3.000 sau 1.000 de întreprinderi”, interpretată ca un semnal că fermierii mici nu sunt o prioritate.

În numele agricultorilor, directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădărău, cere:

evaluarea obiectivă a realității din agricultură, dincolo de exemplele selectate de Guvern;

sprijin echilibrat pentru toate sectoarele agricole;

asistență pentru creșterea competitivității înaintea liberalizării totale a pieței;

condiționarea sprijinului UE de politici corecte și echitabile;

respectarea drepturilor agricultorilor și stoparea campaniilor de denigrare.

Asociația subliniază că fermierii moldoveni susțin ferm integrarea europeană, dar avertizează că, în condițiile actuale, lipsa de competitivitate și politicile interne riscă să ducă la dispariția a mii de producători.

„Aderarea la Uniunea Europeană trebuie să fie un proces de consolidare și dezvoltare a agriculturii naționale, nu unul care accelerează dispariția fermierilor”, se arată în mesaj.