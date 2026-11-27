Fiscul a încasat un miliard de lei în plus din vizite și discuții cu contribuabilii

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a anunțat în ședința Parlamentului din 26 noiembrie că Serviciul Fiscal de Stat și Inspectoratul de Stat al Muncii vor intensifica acțiunile de conformare a agenților economici.

Autoritățile pregătesc notificări automatizate pentru contribuabilii care declară salarii sub media sectorului sau nu își achită integral obligațiile fiscale.

„Vom încerca să digitalizăm la maximum procesele”, a spus Belous, care a precizat că nu se renunță nici la discuții, la expedierea scrisorilor și, în cazul celor care nu se conformează, la efectuarea controalelor.

Potrivit oficialei, Serviciul Fiscal de Stat a încasat suplimentar un miliard de lei în urma discuțiilor, comunicărilor și vizitelor fiscale efectuate la contribuabili.

Guvernul pregătește, de asemenea, un program de stimulare a ocupării forței de muncă pentru următorii trei ani, iar conceptul acestuia, aflat în consultări publice, prevede ca ponderea ocupării informale să scadă de la 17.3% la 12%.

Sursa: Redacția timpul.md