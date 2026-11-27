În versiunea publicată de Trump, și Ucraina trebuie să evite extinderea războiului, ca și Rusia

Donald Trump a adăugat unilateral Ucraina alături de Rusia în declarația comună convenită cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după întrevederea de miercuri seară de la Mar-a-Lago.

Câteva ore după publicarea textului convenit, Trump a modificat formularea într-o postare pe Truth Social, prin adăugarea a două cuvinte – „și Ucraina”.

Un oficial NATO, care a vorbit sub protecția anonimatului, a confirmat pentru Politico că textul inițial reprezenta declarația convenită oficial între cele două părți, iar Casa Albă nu a răspuns solicitării publicației de a comenta situația.

Potrivit sursei, în versiunea președintelui american, atât Rusia, cât și Ucraina trebuie să evite acțiunile care ar putea conduce la extinderea războiului.

Modificarea intervine la câteva zile după ce Ucraina a atacat o navă militară rusă într-un port din Libia.

Sursa: Redacția timpul.md