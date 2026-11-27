Opoziția atacă deficitul de 4,7% din PIB și datoria tot mai mare din bugetele pe 2027

Cele trei proiecte bugetare pentru anul 2027 au trecut de prima lectură în Parlament, fără susținerea opoziției.

Documentele prevăd un deficit bugetar de 19,93 miliarde de lei, echivalentul a 4,7% din PIB.

În dezbateri, deputatul fracțiunii Alternativa, Ion Chicu, a atras atenția asupra sumei de 8,2 miliarde de lei rezervate pentru deservirea datoriei de stat, transmite IPN.

Opoziția a criticat și creșterea datoriei de stat, precum și alocările destinate agriculturii și infrastructurii.

Proiectele urmează să fie examinate de Parlament în lectura a doua.

Sursa: Redacția timpul.md