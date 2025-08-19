Olesea Stamate denunță o rețea de pagini manipulatoare în diaspora, „sponsorizate cu sume considerabile”: Voi sesiza Meta privind sursele de finanțare ale acestora și organele de drept

Deputata Olesea Stamate avertizează asupra unei rețele de pagini online, care răspândesc mesaje manipulative în rândul diasporei moldovenești din Europa. Potrivit acesteia, fenomenul a fost semnalat de mai mulți cetățeni aflați peste hotare, care au descoperit pagini similare celei intitulate „Moldova stat liber”, recent dispărută de pe rețelele sociale.

După ce pagina „Moldova stat liber”, despre care am vorbit anterior și care răspândea mesaje manipulative susținute cu bani grei, a dispărut, doresc să vă aduc la cunoștință o altă informație importantă.

Am fost contactată de colegi din diasporă, care mi-au semnalat existența multor alte pagini similare — practic în fiecare țară europeană, iar toate acestea îndeplinesc aceeași misiune: să influențeze conștiința oamenilor prin dezinformare plătită. Aceste pagini sunt sponsorizate cu sume considerabile.

Se ridică o întrebare firească: cine se află în spatele tuturor acestor pagini și de ce sunt atât de preocupați de informarea diasporei noastre?

Intenționez să depun o solicitare către compania Meta pentru a cere informații despre sursele de finanțare ale acestor pagini. Totodată, mă adresez organelor de drept cu rugămintea de a investiga această situație.

Îndemn cetățenii să fie vigilenți și să semnaleze dacă descoperă pagini similare și în alte țări”, a scris Olesea Stamate.