Un kilogram de trotil a dat peste cap activitatea Postului vamal de frontieră comun Palanca–Maiaki–Udobnoe

„În bagajul unui cetățean moldovean care circula cu un autocar care efectua cursa regulată Chișinau – Odessa a fost depistat un obiect care reprezintă anumite riscuri de securitate. La moment la fața locului acționează echipele specializate pentru înlăturarea oricăror pericole”, se arată într-un comunicat al IGPF.

Serviciul Vamal anunță că postul vamal de frontieră comun Palanca–Maiaki–Udobnoe și-a suspendat temporar activitatea, în urma unor măsuri de investigație desfășurate de autoritățile competente. Sursele din cadrul IGPF susțin că ar fi din cauza kilogramului de trotil depistat într-un autocar dep e ruta Odesa-Chișinău.

Potrivit informațiilor oficiale, pe durata acțiunilor de control nu pot fi oferite detalii suplimentare, pentru a nu periclita ancheta aflată în desfășurare.

Cetățenii care planifică traversarea frontierei sunt îndemnați să ia în calcul timp suplimentar și să opteze pentru ruta alternativă prin postul vamal internațional Tudora.

Autoritățile de control au precizat că vor reveni cu informații după finalizarea investigațiilor necesare.

Știrea inițială

Un moldovean a pus pe jar vameșii și polițiștii de frontieră, după ce s-a stabilit că intenționa să introducă în țară un kilogram de substanță explozibilă, la bordul unui autocar. Cazul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 05:00, la Postul vamal Palanca, susțin sursele PulsMedia.MD din cadrul Serviciului Vamal.

Potrivit surselor, aeste vorba desre un kilogram de trotil ce se afla la bordul autocarului de pe ruta Chișinău-Odesa.