Fost director al liceului cu predare în limba română din Tiraspol: Scopul Kremlinului a fost dintotdeauna acela de a menține Moldova sub influența Rusiei

Kremlinul urmărește să creeze o stare de neliniște în rândul populației de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea inițierii și susținerii unui spirit protestatar și creării unor destabilizări în masă. De această părere este Ion Iovcev, director timp de 30 de ani al Liceului cu predare în limba română ”Lucian Blaga” din Tiraspol și fost consilier al europarlamentarului român Eugen Tomac, transmite Radio Chișinău.

Într-un interviu, Ion Iovcev susține că amenințările și avertismentele recente venite din partea Moscovei potrivit cărora Ucraina ar pregăti un plan de atacare a regiunii transnistrene, informații negate de autoritățile de la Kiev și Chișinău, fac parte din războiul informațional pe care Federația Rusă îl duce dintotdeauna în Republica Moldova.

”Scopul Kremlinului a fost dintotdeauna acela de a menține Rep. Moldova sub influența Federației Ruse. Amenințările recente ale Moscovei sunt o manipulare, care nu e în favoarea Chișinăului, cu scopul de a perturba și agita populația pentru a ieși la proteste” declară Ion Iovcev.

Alăturându-se apelului venit din partea autorităților de la Chișinău, Ion Iovcev cere populației de pe ambele maluri ale Nistrului să se informeze din surse credibile iar oamenii să nu se lase manipulați și implicați în acțiuni cu caracter provocator.

”Vreau să mă adresez oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului să nu se dea la provocări și să înțeleagă foarte bine că situație este complicată acum și vom ieși din această dificultate, important este să păstrăm calmul și să nu ajungem acolo unde își dorește Kremlinul. Mi-e frică să nu fie infiltrați oameni din stânga Nistrului în protestele organizate la Chișinău de Partidul Șor. Eu înțeleg că oamenii sunt foarte supărați, situație este complicată acum dar nu depinde numai de guvernanți.”

Potrivit lui Ion Iovcev așa-numiții oficiali de la Tiraspol nu ar fi cointeresați în destabilizarea relațiilor cu Chișinăul.

”Regiunea transnistreană are relații comerciale foarte intense cu Uniunea Europeană. Tiraspolul se folosește de toate privilegiile pe care le are cu Uniunea Europeană, în același timp nu plătește impozite către partea dreaptă a Nistrului. așa numiții lideri transnistreni nu sunt cointeresați să rupă relațiile cu Chișinăul. Ei își dau bine seama care este situația regiunii transnistrene, între Chișinău și Kiev, izolați de lumea rusă. Așa-numitul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski are cetățenia ucraineană, la fel ca și alți oficiali, au inclusiv afaceri în Ucraina. Toată producția, nu știu acum, dar înainte venea din Ucraina. De aceea pentru ei nu-i convenabil să execute tot ceea ce cere Moscova” mai spune Ion Iovcev.

În acest sens Ion Iovcev a vorbit despre starea de incertitudine care planează în rândul populației din stânga Nistrului în prezent pe fundalul agresiunii Rusiei în Ucraina și războiului hibrid dus de Moscova în Rep. Moldova.

