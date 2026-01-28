Polonia intenționează să consolideze sprijinul acordat Moldovei în domeniul apărării

În cadrul vizitei de lucru la Varșovia, ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, a discutat cu omologul său polonez Wladyslaw Kosiniak-Kamysz despre extinderea cooperării bilaterale în sfera militară.

După cum a informat serviciul de presă al Ministerului de resort, un accent deosebit a fost pus pe sprijinul Poloniei pentru sectorul de apărare al Republicii Moldova.

Nosatîi a subliniat asistența constantă și practică a Poloniei în formarea profesională a personalului armatei moldovenești în instituțiile specializate poloneze, precum și contribuția partenerilor polonezi la modernizarea sistemului de învățământ militar.

Părțile au discutat, de asemenea, perspectiva încheierii unui nou Acord interguvernamental în domeniul apărării, care ar trebui să reflecte provocările moderne de securitate și să aprofundeze cooperarea strategică dintre cele două țări.

O atenție deosebită a fost acordată situației de securitate regională, pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, creșterii amenințărilor hibride, precum și cursului European al Republicii Moldova.

„Importanța Poloniei a fost subliniată ca unul dintre partenerii activi care sprijină Moldova pe arena internațională și promovează interesele sale strategice. În urma discuțiilor, părțile și-au confirmat disponibilitatea de a dezvolta în continuare parteneriatul prin noi proiecte și inițiative menite să consolideze capacitatea de apărare a Republicii Moldova și să sporească rezistența Republicii Moldova la amenințările moderne”, se menționează în comunicatul Ministerului Apărării.