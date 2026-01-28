Studiu: Circa 1,8 milioane de morţi, răniţi şi dispăruţi în războiul dintre Rusia și Ucraina

Numărul soldaților ruși și ucraineni uciși, răniți sau dispăruți în timpul a aproape patru ani de război este pe cale să ajungă la două milioane până în această primăvară, potrivit unui nou studiu, un bilanț îngrozitor, pe măsură ce atacul Rusiei asupra vecinului său continuă.

Studiul, publicat marți de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, citat de New York Times, a afirmat că aproape 1,2 milioane de soldați ruși și aproape 600.000 de soldați ucraineni au fost uciși, răniți sau sunt daţi dispăruți. Aceasta ar ridica cifra totală a victimelor pentru ambele țări combinate la aproape 1,8 milioane.

Pe întreaga durată a războiului, cifrele victimelor au fost dificil de stabilit, deoarece se crede că Rusia subestimează în mod curent victimele, iar Ucraina nu dezvăluie cifre oficiale. Studiul s-a bazat pe estimări ale guvernelor americane și britanice, printre alte surse.

Cifrele prezintă o imagine sumbră a progresului anemic al Rusiei în Ucraina, trupele ruse avansând în unele locuri cu o viteză de aproximativ 15 până la 70 de metri pe zi.

Din ianuarie 2024, Rusia a ocupat 1,5% din teritoriul ucrainean, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, și ocupă aproximativ 20% din țară.

Pe măsură ce temperaturile geroase de iarnă au încetinit trupele de ambele părți, Rusia a făcut progrese dificile în regiunile Luhansk și Donețk din estul Ucrainei, în timp ce trupele continuă să încerce să obțină controlul deplin asupra zonei.

Tacticile de ambele părți s-au schimbat. Din cauza prezenței constante a dronelor deasupra capului, Rusia a sabotat parțial mișcările majore de blindate grele în favoarea unor grupuri mici de soldați pe motociclete sau pe jos, care încercau să se infiltreze pe liniile ucrainene, în speranța că acestea sunt mai puțin vizibile pentru drone. Ofițerii ucraineni de drone, la rândul lor, monitorizează urmele de pași și de anvelope din zăpadă, căutând trupe rusești.

Ultima evaluare a victimelor a venit după ce discuțiile dintre oficialii ruși, ucraineni și americani – primele dintre toate cele trei țări – s-au încheiat sâmbătă cu o notă pozitivă rară.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că negocierile au făcut progrese și că Ucraina este pregătită să organizeze alte întâlniri. Un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că discuțiile vor fi reluate săptămâna viitoare.

Statele Unite și Ucraina au ajuns la un acord asupra unei mari părți a unui plan de pace care a fost revizuit de mai multe ori. Dar rămâne neclar dacă Rusia va fi de acord cu vreo parte a planului.

Între timp, numărul morților continuă să crească. Centrul a estimat numărul deceselor soldaților ruși la aproape 325.000 de când președintele Vladimir Putin a ordonat invazia în februarie 2022.

„Nicio putere majoră nu a suferit nici pe departe acest număr de victime sau decese de la al Doilea Război Mondial”, se arată în studiu.

Numai în 2025 au existat aproximativ 415.000 de morți și răniți ruși, cu o medie de aproape 35.000 pe lună. Săptămâna trecută, președintele Trump a declarat că aproape 26.000 de soldați mureau în Ucraina în fiecare lună.

Studiul a estimat că între 100.000 și 140.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul războiului.

Rușii îi depășesc numeric pe ucraineni pe câmpul de luptă în proporție de aproape trei la unu, iar Rusia are o populație mai mare din care să-și reînnoiască rândurile. Ucraina pierde o parte mai mare din armata sa mai mică.