Fostul adjunct al Veronicăi Dragalin, Octavian Iachimovschi, demisionează de la Procuratura Anticorupție

Adjunctul Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi, a depus cerere de demisie din data de 1 octombrie.

„Este adevărat că demisionez. Nu mai doresc sa lucrez în procuratura RM”, a declarat Octavian Iachimovschi pentru UNIMEDIA.

În luna februarie, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat pe Octavian Iachimovschi candidat la șefia Procuraturii Generale.

Fostul adjunct al Veronicăi Dragalin la Procuratura Anticorupție, Octavian Iachimovschi, și procurorul Alexandru Cernei au fost declarați eligibili de Comisia de evaluare a procurorilor, în urma procesului de verificare a integrității etice și financiare. Rapoartele finale au fost transmise celor doi subiecți și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), pe data de 18 iulie 2025.