Limba rusă interzisă și pensie 800 lei. Cum sunt speriați transnistrenii cu „reintegrarea forțată”

Limba rusă va fi interzisă pensia va constitui 800 de lei – acestea sunt sperietorile lansate în cadrul unei mese rotunde la Tiraspol, la care s-a vorbit despre „reintegrare forțată”.

Nicolai Buceațki, prezentat de presa din regiune drept „jurnalist”, „apărător al Transnistriei” și director al unui pretins fond de protejare a drepturilor omului, a lansat mai multe mesaje manipulatorii în cadrul evenimentului. Ulterior, jurnaliștii de la Tiraspol i-au preluat narativele.

Buceațki a spus că ajutoarele și pensiile din Rusia nu vor mai veni. În același timp, el a spus că se vor închide școlile cu predare în rusă, iar funcționarii care nu cunosc româna vor fi concediați.

Pensia minimă actualmente constituie peste 3.200 de lei în Republica Moldova, pentru persoanele cu stagiu complet de cotizare. Cetățenii care nu l-au acumulat și nu au achitat contribuții primesc o indemnizație de la stat, în valoare 50% din această sumă, adică circa 1.600 de lei, conform articolului 13 din Legea privind alocațiile sociale.

Școlile și grădinițele cu predare în limbă rusă și în limbile altor minorități naționale funcționează pe teritoriul Republicii Moldova, în limitele posibilităților pe care le au autoritățile. Deși limba de studii în țară este româna, conform articolului 10 din Codul Educației, în zonele locuite tradiţional sau în număr substanțial de persoane aparținând anumitor etnii, dacă există cerere suficientă, statul are grijă „ca persoanele aparținând acestor minorități să beneficieze de condiții corespunzătoare de a învăța limba lor minoritară ori de a primi o educație în această limbă la nivelul învățământului obligatoriu”.

Totodată, Codul Educației garantează cetățenilor Republicii Moldova formarea competențelor de comunicare eficientă în limba română, în limbile minorităților naționale și în cel puţin două limbi de circulație internațională.