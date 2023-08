FOTO. BBC Verify: O dronă ucraineană a distrus un bombardier supersonic rusesc

Un bombardier nuclear rusesc emblematic, cu rază lungă de acţiune, a fost distrus în urma unui atac cu drone ucrainene, potrivit unor relatări media. Imaginile postate pe reţelele sociale şi analizate de serviciul BBC Verify arată un Tupolev Tu-22 în flăcări la baza aeriană Solţi-2, la sud de Sankt Petersburg, scrie Hotnews.

Avionul Tu-22 poate zbura cu o viteză de două ori mai mare decât cea a sunetului şi a fost folosit pe scară largă de Rusia pentru a ataca oraşe din Ucraina.

Sâmbătă, Ministerul rus al Apărării a anunţat într-un comunicat că un atac cu o „dronă de tip elicopter” a avut loc în jurul orei 10:00, ora Moscovei, şi a vizat un aerodrom militar din regiunea rusă Novgorod, provocând un incendiu şi avariind un avion de luptă. Ministerul a precizat însă că nimeni nu a fost rănit şi că incendiul a fost stins rapid. „Drona a fost detectată de avanpostul de observare al aerodromului şi a fost lovită cu focuri de armă de calibru mic”, a afirmat ministerul, în timp ce Ucraina nu a făcut niciun comentariu

Baza Solţi-2 se află în regiunea Novgorod, precizează BBC.

Cu toate că Ministerul rus al Apărării a susţinut că drona a fost doborâtă, iar incendiul provocat a fost stins rapid, imagini postate pe rețelele sociale arată un incendiu mare care a cuprins un avion cu vârful nazal distinctiv al unui Tu-22.

BBC Verify a analizat imaginile şi consideră că acestea sunt credibile.

Russian channels publish photos of an allegedly burning Tu-22M3 supersonic bomber, reportedly destroyed yesterday by a drone at a military airfield in Soltsy, Novgorod region, Russia.

Eyewitnesses reported two aircraft were allegedly struck. One suffered less damage, and the… pic.twitter.com/OA19pTaGJ3

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 20, 2023