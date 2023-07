FOTO. Cum arată Prigojin după rebeliunea Wagner. „Bucătarul lui Putin”, fotografiat în chiloți și într-un cort militar

Evgheni Prigojin nu a mai fost văzut în public după rebeliunea eșuată a mercenarilor Wagner de la finalul lunii iunie.

Imediat după revoltă, Prigojin a plecat în Belarus, apoi a revenit în Rusia. Vladimir Putin a declarat că s-a întâlnit cu șeful Wagner la Kremlin, la 29 iunie, scrie Stirileprotv.

Recent, pe rețelele de socializare a fost publicată o fotografie în care liderul Wagner apare într-un cort militar. Cel mai probabil, poza respectivă a fost făcută în Belarus.

În această fotografie, Evgheni Prigojin apare îmbrăcat sumar, în tricou și în chiloți. Așezat pe marginea unui pat de campanie, el face un semn de salut.

Russian media publish a reportedly recent photo of Prigozhin in a field tent in (allegedly) Belarus. pic.twitter.com/MNXSBhffui

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 14, 2023