FOTO. Drumul de acces către lacul Beleu din Slobozia Mare – inaugurat: Reabilitarea a fost posibilă cu ajutorul UE și PNUD

Drumul de acces cu o lungime de 650 de metri către lacul Beleu din Slobozia Mare, raionul Cahul a fost inaugurat. Evenimentul a avut loc în cadrul festivalului BELEU BIO FEST, desfășurat duminică, 13 august 2023, scrie Jurnal.md.

Reabilitarea drumului a fost posibilă grație sprijinului financiar al Uniunii Europene, oferit prin intermediul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, implementat de PNUD și UNICEF. Proiectul de infrastructură în valoare de 283 000 euro a presupus reabilitarea cu acoperire asfaltică a drumului de acces, construcția a 487 metri pătrați de trotuar pentru pietoni. Adițional, primăria Slobozia Mare a asigurat din bugetul public amenajarea unei parcări auto de 1300 de metri pătrați, instalarea unui WC public, a patru stâlpi de iluminat nocturn și instalarea semnelor de ghidare.

Porțiunea de drum renovată contribuie la sporirea dezvoltării economice și atractivității turistice a regiunii, lacul Beleu fiind parte a Rezervaţiei Biosferei „Prutul de Jos”, inclusă în rețeaua mondială a UNESCO în anul 2018.

Reabilitarea drumurilor susține eforturile de creare a oportunităților economice pentru micii producători locali, pentru prestatorii de servicii turistice, dar și pentru întreaga populație. Astfel, se vor crea condiții mai bune de trai pentru localnici și vor fi generate venituri mai mari, vor fi create locuri noi de muncă.

„Acest drum este una dintre numeroasele investiții în infrastructură sprijinite de Uniunea Europeană. Ca urmare, sper că mai mulți cetățeni locali și turiști internaționali vor fi încurajați să se bucure de minunile naturale ale acestui loc. În cadrul Programului ”EU4Moldova: Regiuni-cheie”, Uniunea Europeană oferă aproape 23 de milioane de euro finanțare nerambursabilă pentru un viitor mai prosper pentru cetățenii din Republica Moldova. Acest lucru este realizat prin investiții în servicii publice locale de calitate, îmbunătățirea infrastructurii, sprijinirea oportunităților de ocupare a forței de muncă și de dezvoltare a afacerilor, precum și prin stabilirea bazelor pentru o dezvoltare regională participativă și durabilă”, a declarat Adam Grodzicki, Șeful adjunct al Secției Cooperare a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

„Promovarea patrimoniului cultural și turistic al acestei zone deosebite precum este Lunca Prutului de Jos are o importanță deosebită și aduce multiple beneficii atât pentru comunitatea locală, cât și pentru vizitatorii acesteia. Or, aceasta contribuie la creșterea atractivității și vizibilității regiunii, are un impact pozitiv asupra economiei locale, conservă și reînnoiește tradițiile culturale și ajută la dezvoltarea durabilă a comunități”, a menționat Valeria Ieșeanu, Specialistă planificare și dezvoltare parteneriate, PNUD Moldova.

Menționăm că lucrările de construcție s-au desfășurat în perioada iunie 2022 – august 2023.

